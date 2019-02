MONTRÉAL — Michel Cadotte, le Montréalais accusé d’avoir mis fin aux jours de sa femme gravement atteinte de la maladie d’Alzheimer, a expliqué au jury, vendredi, qu’il s’était senti de plus en plus isolé à mesure qu’il persévérait à prendre soin d’elle.

M. Cadotte a commencé à témoigner à son procès pour meurtre au deuxième degré de Jocelyne Lizotte, avec qui il était marié depuis 19 ans.

Au moment de sa mort, en février 2017, Mme Lizotte, âgée de 60 ans, était aux derniers stades de la maladie d’Alzheimer; elle ne pouvait plus prendre soin d’elle-même et avait perdu contact avec la réalité, a-t-on appris plus tôt au procès. Elle a été retrouvée morte dans son lit au centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Émilie-Gamelin, à Montréal.

Une infirmière-chef du CHSLD a témoigné plus tôt au procès que M. Cadotte lui a avoué qu’il avait étouffé sa femme avec un oreiller. La défense met l’accent sur l’état d’esprit de l’accusé au moment des faits.

M. Cadotte, âgé de 57 ans, a expliqué vendredi que la santé de sa femme s’était détériorée avant même le diagnostic officiel d’Alzheimer, en 2011. Il a ensuite eu du mal à conserver son emploi, car Mme Lizotte exigeait de plus en plus de soins à domicile. Rendu à bout, M. Cadotte dit avoir finalement accepté en mars 2013 que sa femme soit admise en CHSLD.

L’accusé a expliqué au jury que la mère de son épouse avait elle aussi souffert de la maladie d’Alzheimer. Il a ajouté que Mme Lizotte l’avait prévenu qu’elle préférerait mourir plutôt que d’être admise dans un CHSLD.

M. Cadotte a raconté qu’il avait rencontré Mme Lizotte pour la première fois à la cafétéria d’une entreprise de papier où ils travaillaient tous les deux. Il a indiqué que cette rencontre avait transformé sa vie et qu’il avait même cessé alors de consommer des drogues. Il soutient que Mme Lizotte lui a sauvé la vie et assure qu’ils ont vécu tous les deux une merveilleuse relation jusqu’au jour de sa mort.