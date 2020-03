Travaux à des bâtiments et des parcs : contrat de 776 600 $ en services professionnels

À sa séance du 9 mars, le conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a accordé un contrat de services professionnels d’une valeur approchant les 776 600 $, à Cardin Julien inc. et LGT inc., pour la préparation et la supervision de travaux dans des bâtiments et des parcs.

Les firmes retenues réaliseront entre autres, les relevés et les études préliminaires, l’estimation des coûts des travaux, les plans et devis aux différentes étapes de réalisation des projets et la surveillance des travaux.

Le parc immobilier de l’arrondissement compte environ 78 immeubles. «Certains bâtiments ont été rénovés dans les dernières années, mais la plupart présentent des déficiences importantes ou un état de désuétude avancé», peut-on lire dans le sommaire décisionnel.

Les projets visés :