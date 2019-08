Rapport de l’OCPM: des outils pour mieux développer Lachine-Est

Conserver le patrimoine, faciliter la mobilité et améliorer le verdissement sont au cœur des recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) concernant le développement du nouveau quartier Lachine-Est. L’arrondissement utilisera ces conclusions afin de rendre le projet le plus conforme possible aux attentes des résidents.

En février, plusieurs avaient demandé de conserver les anciennes installations de la Dominion Bridge. «Elle est vue comme le porte-étendard du secteur […] Les bâtiments et les ponts roulants, signature iconique de Lachine-Est, constituent un ensemble cohérent», peut-on lire dans le rapport.

Ainsi, le comité responsable du Programme particulier d’urbanisme (PPU) recommande d’attendre les conclusions des études patrimoniales avant d’entamer tous travaux d’excavation, de décontamination ou de démolition aux abords du canal de Lachine.

«Il nous reste à déterminer comment nous allons transformer, tout en conservant l’esprit du vieux, explique la mairesse d’arrondissement Maja Vodanovic. Les gens sont fiers de leur patrimoine, c’est leur identité. Et c’est de cette fierté que doit naître ce nouveau quartier.»

Une reconversion des bâtiments serait plutôt privilégiée au moment des futurs aménagements.

Mobilité

La congestion automobile, l’absence de transport collectif performant et la faible fréquence des trains sont des enjeux auquel l’arrondissement devra s’attaquer, surtout avec le potentiel d’environ 4 000 nouvelles familles dans le développement de Lachine-Est, déjà enclavé.

Pour corriger la situation, des propositions ont été avancées lors des consultations publiques, telles que l’ajout de liaisons locales et régionales, l’amélioration de la fréquence des autobus et la création de voies réservées.

Déjà, l’amélioration de la desserte de la ligne d’autobus 496, en juin, et l’arrivée du tramway, prévue pour 2030, régleront une partie du problème.

Par ailleurs, l’OCPM recommande d’entreprendre rapidement des négociations avec le ministère des Transports, l’Autorité régionale de transport métropolitain et les trains de banlieue exo pour maximiser les services de la gare du Canal et la rendre permanente.

Environnement

Avec la transformation de sa friche industrielle de plus de 50 hectares compris entre le boulevard Saint-Joseph, la ligne de chemin de fer ainsi que la rue Victoria et la 6e Avenue , le secteur de Lachine-Est devra posséder des espaces verts suffisants pour la biodiversité et des îlots de fraîcheurs pour les résidents et travailleurs.

Des normes élevées quant à la consommation énergétique des bâtiments ont été recommandées, en plus de l’implantation de mesures de verdissement et de gestion des eaux.

Le rapport de l’OCPM faisait également mention de l’inclusion de logements sociaux, de développement de commerces de proximité et de construction d’écoles.

Participation citoyenne

Les consultations de février avaient permis d’expérimenter de nouvelles façons de solliciter la contribution citoyenne, selon l’OCPM. Près de 800 personnes ont participé aux différentes activités, en plus du dépôt de quelque 63 mémoires et 64 opinions en ligne.

Des acteurs sociaux et institutionnels, des intervenants de tables de concertation, de regroupements et du monde de l’immobilier ont également partagé leurs idées.

Les données du rapport ne sont pas sans rappeler les démarches de pareils projets à Strasbourg, dans le nord de la France, avec qui Lachine a conclu un partenariat pour faire de Lachine-Est un quartier exemplaire.