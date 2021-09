Les attentats du 11 septembre 2001, 20 ans plus tard

Il y a deux décennies, une série de quatre attaques terroristes coordonnées par le groupe terroriste islamiste wahhabite Al-Qaïda a été menée contre les États-Unis. Métro explore des blessures encore ouvertes, 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001.

Les conséquences du 11 septembre ont laissé de profondes cicatrices sur les corps politiques mondiaux, qui ne sont pas encore refermées. Selon les experts, il a été démontré au monde entier qu’un acteur non étatique disposant de ressources limitées et d’un nombre relativement faible de membres pouvait paralyser l’État le plus puissant de la planète et, essentiellement, changer l’histoire de manière imprévisible.

«À l’approche du 20e anniversaire du 11 septembre 2001, une partie de la conversation nationale des États-Unis devrait nous amener à réfléchir sur ce qui a mal tourné. Il est nécessaire de demander des comptes à l’industrie du terrorisme qui a émergé à la suite des attentats pour avoir colporté la peur et déformé la réalité», a déclaré à Métro Fawaz Gerges, professeur de relations internationales à la London School of Economics and Political Science. «Les États-Unis doivent résister à la tentation de tirer d’abord et de poser des questions ensuite. Cela a été une recette pour un désastre au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et au-delà. Ce que nous avons appris, c’est que vous ne pouvez pas imposer la démocratie par le canon d’une arme ou par l’ingénierie sociale.»

Il est crucial que les États-Unis tirent les leçons de la défaite en Afghanistan et de la guerre contre la terreur, le plus grand désastre stratégique de l’histoire moderne du pays. Fawaz Gerges, professeur de relations internationales à la London School of Economics and Political Science.

Selon Joseph Fitsanakis, professeur d’études sur le renseignement et la sécurité à l’Université de Coastal Carolina, aux États-Unis, nous avons également appris que le terrorisme ne peut pas être détruit en dépensant des milliards de dollars et avec des armées ayant une empreinte logistique massive dans des pays situés à des milliers de kilomètres.

«Le terrorisme est vaincu plus efficacement par de petites frappes chirurgicales ne visant que les personnes directement responsables. Un exemple d’une telle opération est Neptune Spear, qui a tué le cofondateur d’Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Je dirais que c’est l’un des rares aspects réussis de la « guerre mondiale contre le terrorisme » menée par les États-Unis», a-t-il déclaré.

Quels souvenirs resteront?

En effet, les experts estiment que, sous sa forme actuelle, la guerre contre le terrorisme est désuète. Aux États-Unis, on se souviendra de l’élimination de Ben Laden et peut-être du chef spirituel de l’État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. En dehors de cela, on se souviendra de la manière dont elle a divisé les Américains sur le plan politique, ainsi que de l’énorme déficit qu’elle a laissé dans le budget du pays.

L’attaque s’est produite au début de la révolution Internet. L’environnement en ligne, associé au cycle d’information 24/7 de l’industrie mondiale des médias, a essentiellement donné vie au premier événement mondial du 21e siècle.

En dehors de l’Amérique, la guerre contre le terrorisme laissera un souvenir négatif, car elle a nui aux valeurs et à la puissance de l’Occident, en le faisant paraître plus faible que fort aux yeux du reste du monde.

«Vingt ans plus tard, on compte entre 100 000 et 230 000 combattants jihadistes actifs dans des dizaines de pays du monde entier. La guerre contre la terreur a alimenté les groupes mêmes qu’elle visait à détruire», ajoute M. Gerges.

Et la récente prise de l’Afghanistan par les talibans soulève également de nouvelles inquiétudes en matière de terrorisme.

«Cela va insuffler un nouvel air d’optimisme parmi les partisans du militantisme islamique dans le monde entier. Cela pourrait avoir des implications qui revigoreront l’islam radical en Asie, notamment au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique», a commenté M. Fitsanakis.

Les experts n’excluent donc pas qu’un événement similaire au 11 septembre 2001, aussi appelé le «9/11», puisse se produire à l’avenir. Car nos sociétés restent fragiles et l’équilibre entre l’ordre et le chaos est extrêmement délicat.

«Si nous avons appris quelque chose de la COVID-19, c’est que notre capacité à défendre nos sociétés contre des calamités catastrophiques est limitée. Les groupes terroristes observent ces développements avec intérêt», a conclu M. Fitsanakis.

Quatre accusés du 11 septembre 2001

Khalid Sheikh Mohammed

Âge : 56-57 ans

Pays : Koweït

Désigné comme «l’architecte principal des attentats du 11 septembre» dans le rapport de la Commission du 11 septembre, Sheikh Mohammed était membre d’Al-Qaïda, dont il a dirigé les opérations de propagande de 1999 à fin 2001. Il a avoué avoir joué un rôle dans plusieurs des plus importants complots terroristes des 20 dernières années, notamment l’attentat à la bombe du World Trade Center en 1993, les attentats de Bali en 2002 et le meurtre du journaliste Daniel Pearl. Il a été capturé le 1er mars 2003 dans la ville pakistanaise de Rawalpindi par une opération combinée de la Central Intelligence Agency des États-Unis et de l’Inter-Services Intelligence du Pakistan.

Walid bin Attash

Âge : 42-43 ans

Pays : Yémen

Il est formellement accusé d’avoir sélectionné et aidé à former plusieurs des pirates de l’air des attentats du 11 septembre. Les procureurs américains des commissions militaires de Guantanamo affirment qu’il a participé à la préparation des attentats à la bombe de 1998 contre l’ambassade d’Afrique de l’Est et l’USS Cole et qu’il a servi de garde du corps à Oussama ben Laden, ce qui lui a valu la réputation de «garçon de courses».

Ramzi bin al-Shibh

Âge : 49 ans

Pays : Yémen

Ramzi bin al-Shibh est accusé d’avoir servi d’intermédiaire aux pirates de l’air aux États-Unis, en leur transférant de l’argent et en leur transmettant des informations provenant de personnalités clés d’Al-Qaida. Après le 11 septembre, il a été le premier à être identifié publiquement par les États-Unis comme le «20e pirate de l’air», un terroriste supplémentaire qui n’a pas pu participer aux attentats.

Mustafa al-Hawsawi

Âge : 53 ans

Pays : Arabie Saoudite

Il est soupçonné d’avoir été l’un des nombreux facilitateurs financiers des attentats du 11 septembre. Cependant, le rapport de la commission sénatoriale du renseignement des États-Unis sur la torture de la CIA, rendu public le 9 décembre 2014, a révélé un câble interne de la CIA dans lequel le chef des interrogatoires exprimait des réserves quant au rôle et à l’implication présumés d’al-Hawsawi dans le complot.