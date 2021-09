Métro: un nouveau chapitre

Métro continue d’innover en amorçant aujourd’hui un nouveau chapitre de sa jeune histoire.

Après huit mois de réflexion et de saine remise en question, notre équipe vous dévoile aujourd’hui une nouvelle orientation de l’information, une nouvelle application et une nouvelle identité visuelle.

Information 100% locale

Désormais, le contenu de Métro sera 100% local. Avec ce positionnement, sans équivalence au Québec, notre équipe s’engage dans l’information citoyenne et le journalisme d’impact.

Enjeux sociaux, environnement, entrepreneuriat, culture, diversité: nous serons à la fois témoins et acteurs de la trame montréalaise. Chaque jour, nous donnerons la parole à celles et ceux qui font des choses extraordinaires et inspirantes, qu’elles soient grandioses ou plus modestes.

Sans compromis sur la qualité, la rigueur et le sens critique, nous valoriserons et appuierons les personnes, les services, les projets et les produits d’ici.

Notre ambition? Accompagner votre quotidien. Devenir un réflexe et un rituel pour faciliter la découverte et la compréhension d’une actualité qui vous concerne et qui vous touche.

Au cœur de la vie montréalaise

Cette évolution est soutenue par une salle de nouvelles composée d’une quarantaine de journalistes et de photographes-vidéastes, et par une équipe de production passionnée de contenu.

Cette grande famille évolue au cœur des préoccupations et des aspirations des Montréalaises et des Montréalais. Nos yeux et nos oreilles seront donc grand ouverts pour servir une communauté de lectrices et de lecteurs à l’image de notre équipe: allumée, curieuse, créative, audacieuse, pertinente, intelligente.

La nouvelle expérience Métro

La totalité des plateformes d’information de Métro a été rajeunie, épurée et pensée pour faciliter l’expérience de lecture et favoriser la découvrabilité des contenus.

À commencer par le Journal Métro, toujours imprimé et distribué gratuitement en semaine, ainsi que ses 20 éditions Métro de quartier, qui proposent un contenu riche en actualités ultralocales.

De plus, au moment où vous lisez ceci, une équipe s’active à alimenter d’heure en heure le site entièrement renouvelé journalmetro.com.

Nouvelle application mobile

Autre innovation: vous pouvez dès maintenant télécharger la nouvelle application Métro Montréal, disponible gratuitement dans la boutique d’applis (iPhone ou Android) de votre téléphone.

Grâce à cette première application au Québec dédiée à l’info locale et ultralocale, vous pourrez sélectionner le type de nouvelles que vous souhaitez recevoir, par exemple en fonction de votre quartier, de vos intérêts et de votre mode de vie.

Dès son ouverture, vous y découvrirez une interface passionnante, donnant une voix aux personnes qui participent à la vitalité créative et vibrante de la métropole.

La constellation Métro vous donnera aussi accès à de nouveaux formats: infographies, photos, vidéos, contenus courts et créatifs de type TikTok et Reels enrichiront chaque jour vos plateformes numériques et sociales.

À nos partenaires annonceurs

Grandes agences, équipes marketing, commerces indépendants qui aimez Montréal: notre équipe des ventes vous invite à investir ici, chez vous, pour rejoindre une communauté exceptionnelle.

À la clé vous attendent des lectrices et des lecteurs ouverts et influents, prêts à explorer, découvrir et partager leur affection à l’égard des marques qui les accompagnent au quotidien de manière vraie, avec des publicités et des promotions qui rehaussent leur quotidien.

Engageons la conversation

Vous avez des commentaires, des questions, des coups de cœur, des coups de gueule? N’hésitez pas à nous écrire à info@journalmetro.com. Vous pouvez aussi m’écrire directement à l’adresse andrew.mule@metromedia.ca.

J’en profite pour saluer et remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux innovations que l’on vous présente aujourd’hui. À commencer par la grande équipe de Métro Média. Merci également à nos partenaires, vous êtes tous importants.

Bon automne, et vive l’information locale!

Andrew Mulé, Président-directeur général Métro Média

Une force de frappe locale sans précédent, un auditoire jeune, éduqué et engagé