90 M$ pour lutter contre les armes à feu

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Québec lance l’Opération Centaure, dont l’objectif est d’enrayer la violence par armes à feu. Une centaine de ressources seront dédiées à cette lutte, moyennant un investissement de 90 M$.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault en a fait l’annonce vendredi, à Montréal. «Cette stratégie consolidera les efforts investis au cours de la dernière année afin d’apporter des résultats concrets et immédiats, en plus d’agir sur la source du problème et d’enrayer ce fléau», s’enjoue-t-elle.

Plus de détails à venir