Une pizzeria du Mile End remporte un concours

Le Pizza Fest Challenge 2021 s’est déroulé le 5 octobre dernier à la pizzeria Melrose NDG.

Cette compétition de «pizzaiuoli» marquait le mois national de la pizza dans tout le Canada et les États-Unis.

Une cinquantaine de pizzaiolo et pizzaiola étaient rassemblés, répartis en deux divisions : professionnels et amateurs.

Les participants venaient de Montréal, Québec et Toronto.

Les juges professionnels étaient chargés de décerner des prix ou des mentions aux meilleures pizzas. Ils ont aussi fait part de quelques recommandations aux participants.

Le couple de pizzaiuoli du Mile-End sacré champion

Chaque participant pouvait proposer une pizza dans l’une des trois catégories en lice: une pizza de style napolitain, romain, ou bien une pizza de style gourmet.

Les compétiteurs avaient un temps de 20 minutes pour la fabrication de la célèbre spécialité italienne.

Et finalement à la fin de la journée, Sacha et Cinzia Giorgettini ont été déclarés grands champions.

Le mari et la femme, en duo à la maison comme dernière les fourneaux, détiennent la pizzeria B Il Taglio dans le secteur Parc Extension-Mile End.

Leur pizza de style romain, avec de la porchetta tranchée finement, de la mozzarella et des figues fraîches a séduit le jury, qui a souligné la créativité des vainqueurs.