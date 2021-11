Messenger, Workplace Chat et Instagram en panne

Les plateformes de messagerie Workplace Chat, Instagram et Messenger, qui sont la propriété de Meta, l’ancien Facebook, rencontrent des problèmes techniques mercredi après-midi.

Peu après 15h30, le responsable des communications de Facebook, Alexandru Voica a tweeté: «nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder aux DM Messenger, Workplace Chat et Instagram. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible et nous nous excusons pour tout inconvénient».

Plus de détails à venir.