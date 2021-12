Québec investit 52 M$ en prévention de la criminalité

Afin de lutter en amont contre les armes à feu et la criminalité, le gouvernement provincial a annoncé dimanche un investissement de près de 52 M$ supplémentaires dans des programmes de prévention. Cette enveloppe sera répartie en six mesures incluant un nouveau programme de financement des organismes communautaires œuvrant en travail de rue au coût de 20,2 M$.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui avait annoncé en septembre le lancement de l’opération Centaure, un plan de 90 M$ afin d’enrayer la violence par armes à feu, a souligné l’importance d’investir également en prévention, dimanche.

«Le jour où une arme à feu arrive dans la main d’un jeune de 15 ans, c’est parce qu’on a échappé quelque chose. Ça devient le problème des policiers parce qu’il y a des choses qui n’ont pas été faites en amont. Il y a des problèmes qui sont construits dans certains quartiers et qui font en sorte qu’il y a une inégalité des chances qui existe pour certains jeunes. Ça devient difficile de leur offrir des alternatives positives et constructives à des choix de vie douteux comme la délinquance et les gangs de rue», a-t-elle indiqué en point de presse.

Mme Guilbault était notamment accompagnée de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et du directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, lors de l’annonce.

Le nouveau programme de financement de la mission de ces organismes communautaires en prévention de la criminalité, visera notamment, dès l’an prochain, à reconnaître l’action autonome des organismes communautaires de travail de rue. Ceux-ci connaitraient des problèmes de pérennité de financement.

«Les programmes de financement au gouvernement sont faits par projet. Il faut déposer un projet et l’a on obtient ou non une subvention qui a une durée de vie et là, il faut déposer à nouveau une demande pour avoir du financement», explique la ministre Guilbault.

Les problèmes de pérennité du financement empêcheraient la rétention du personnel et compliquerait la tâche des travailleurs de rue sur le terrain.

«Ça prend 6 à 12 mois à un travailleur de rue pour s’acclimater, connaître son milieu et développer un lien de confiance avec les jeunes afin d’être capable de bien faire son travail. Souvent, au moment où ils commencent à être bons, ils s’en vont ailleurs parce qu’il n’y a plus d’argent. Il y a un taux de roulement dans les organismes qui peut aller jusqu’à 30% alors que pour bien fonctionner comme organisation, il faut se tenir à 4-5% de roulement», précise Mme Guilbault.

Une somme de 3,1 M$ sur cinq ans sera par ailleurs consentie à la création d’une équipe d’intégration sociale et de liaison de la région métropolitaine. Cette instance sera formée de sept personnes, dont six agents de liaison. Selon le communiqué émis par Québec dimanche, l’objectif sera de «former un filet social entre la période d’incarcération et la prise en charge par la communauté en assurant un accompagnement personnalisé et une continuité de services à la sortie de détention».

Financement accru à des programmes existants

Québec prévoit en outre investir 11,3 M$ sur cinq ans dans le programme existant de prévention de la délinquance par le sport, les arts et la culture, qui est destiné aux jeunes présentant des facteurs de risque à la délinquance et aux gangs de rue. Le programme devait prendre fin en 2022-2023, mais sera prolongé de cinq ans en raison de l’annonce faite par Québec.

À partir de l’an prochain, le comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal pourra compter sur un financement de 8 M$ sur quatre ans. Cet argent servira à «bonifier l’offre de services aux jeunes Montréalais, favoriser l’aménagement de lieux qui leur sont destinés et, ultimement, expérimenter des pratiques et des modèles d’organisation de services inédits», peut-on également lire dans le communiqué du gouvernement.

En 2020-2021, une mesure de financement supplémentaire de la criminalité a été mise en place pour pallier aux besoins additionnels de certains organismes œuvrant en milieu communautaire causés par la pandémie. Qualifié de «fonds d’urgence» par la ministre Guilbault, ce financement sera renouvelé pour un montant de 9 M$ réparti sur cinq ans.

Une subvention de 366 000$ sur quatre ans sera octroyée à la Ville de Montréal pour l’embauche d’un conseiller en développement communautaire autochtone. Le nouveau conseiller sera assigné à la division de la prévention et de la sécurité urbaine du SPVM et travaillera de concert avec l’agent de liaison autochtone policier du SPVM.

Plus de détails à venir.