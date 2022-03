Québec reconnait publiquement la cofondatrice de l’OSM Antonia Nantel

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. / Josie Desmarais/Journal Métro

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le gouvernement du Québec désigne trois femmes comme personnages historiques de la province, dont la cofondatrice de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Il s’agit de Ludmilla Chiriaeff, Lawinonkié Marguerite Vincent et Antonia Nantel, trois bâtisseuses dans leur domaine respectif soit la danse, les métiers d’art et la musique classique. Lawinonkié Marguerite Vincent est d’ailleurs la première femme autochtone désignée comme personnages historique du Québec.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en ont fait l’annonce mardi matin.

Elles étaient accompagnées de la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau C.Q., et du président du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal, Me Lucien Bouchard.

Par ailleurs, le Foyer Allegro de la Maison symphonique de Montréal est renommé le Foyer Antonia Nantel en l’honneur de celle qui a cofondé en 1934 la Société des concerts symphoniques de Montréal, qui deviendra plus tard l’OSM, a annoncé Nathalie Roy.

Plus de détails suivront.