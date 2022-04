C’est officiel, le Québec interdit toute production de pétrole

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi visant à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures de même qu’au financement public de ces activités.

Le Québec devient ainsi le tout premier État en Amérique du Nord à interdire la recherche et la production d’hydrocarbures sur son territoire.

«Le Québec est déterminé à assumer son rôle de chef de file en matière de réduction des GES et de production d’énergies propres et renouvelables.», a déclaré Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, dans un communiqué.

Cette loi prévoit également la fermeture des puits forés ainsi que la restauration des sites.

Un programme d’indemnisation

La loi, qui implique de révoquer les licences d’exploration et de production d’hydrocarbures en vigueur au Québec, implique aussi la mise sur pied d’un programme d’indemnisation. Les frais liés à la fermeture des sites seront donc remboursés selon des paramètres établis en fonctions des frais engagés. Il n’y aura cependant aucune compensation pour la perte de revenus ou de profits d’une exploitation hypothétique.

Par souci de transparence, le programme prévoit qu’un vérificateur externe aura la responsabilité d’établir le montant des indemnités et de soumettre des recommandations au ministre.

«L’avenir est aux énergies vertes, pas aux énergies fossiles. Aujourd’hui, nous posons un geste historique pour toutes les régions du Québec et pour les générations futures», à soutenu le ministre Julien.