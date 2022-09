Lettre ouverte à propos de l’abolitionnisme d’Alexandre Leduc

LETTRE OUVERTE – Dans une lettre ouverte, des citoyens et des citoyennes appellent Québec Solidaire à remettre les pendules à l’heure au sujet des prises de positions pour l’abolition du travail du sexe du député sortant d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, ainsi que de son implication dans la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. Au moment d’écrire ces lignes, la lettre, mise en ligne le 13 septembre en soirée, a récolté plus de 500 signatures.

La question des droits des travailleuses et travailleurs du sexe étant un enjeu d’importance pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve, les signataires trouvent hasardeux qu’un candidat abolitionniste fasse là campagne derrière un programme qui prétend « reconnaitre et appuyer les personnes prostituées/travailleuses et travailleurs du sexe en tant qu’actrices et acteurs principaux des changements sociaux, politiques et législatifs les concernant ».

La lettre fait état d’événements durant lesquels Alexandre Leduc a promu ses idéaux abolitionnistes lors de son premier mandat, et remet en question le fait qu’il a été choisi pour siéger sur la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs, considérant que de nombreux organismes abolitionnistes avaient de forts intérêts en cette commission et que Martine B. Côté, sa conjointe, une militante abolitionniste, y témoignait (la surreprésentation des abolitionnistes lors de cette commission a d’ailleurs été déplorée par deux organismes directement touchés par les enjeux que la commission abordait : Stella, l’amie de Maimie et le PiAMP).

C’est suite au refus d’Alexandre Leduc de répondre publiquement à leurs questions durant la présente campagne qu’un groupe de citoyens et de citoyennes a entrepris l’écriture de cette lettre. Pour voter de manière éclairée, ils et elles s’adressent à Québec Solidaire et posent deux questions : Alexandre Leduc aura-t-il de nouveau l’espace pour faire la promotion de ses positions abolitionnistes sous la bannière solidaire dans l’éventualité d’un deuxième mandat ? De plus, s’il est réélu, quelles mesures concrètes permettront à Québec Solidaire d’éviter que les intérêts personnels de Monsieur Leduc, qu’une grande part de son électorat ne connait même pas, teintent les vies des travailleuses et travailleurs du sexe d’Hochelaga-Maisonneuve, au détriment d’autres approches sociopolitiques face à ces réalités ?

Depuis sa mise en ligne, plusieurs élus solidaires ont visionné des publications au sujet de la lettre. Aucun n’a encore réagi ou répondu. Vous pouvez lire la lettre complète, avec les sources, en cliquant ici.