«Mamie Remix» Rivière-des-Prairies: discours intergénérationnel sur la violence urbaine

Un groupe de jeunes de Rivière-des-Prairies s’est inspiré du texte d’une personne âgée pour produire un chanson de rap sur la violence par arme à feu dans le quartier.

À l’invitation de la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies, le groupe Berceurs du temps a organisé une édition spéciale de son projet «Mamie Remix» dans l’arrondissement. Accompagnés par le rappeur Franky Fade, les jeunes ont repris un texte écrit par Hélène Robidas-Herrera, une aînée du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies.

«Ce texte-là, c’est une histoire vraie», témoigne-t-elle, racontant ses expériences sur la violence par arme à feu à travers Montréal et dans sa propre rue. Un des jeunes, Kester Milhomme, dit avoir été énormément touché par le texte. «Je viens d’un quartier assez défavorisé où les gangs de rue sont pas mal présents», explique-t-il, avant d’ajouter que des gens qu’il connaît ont déjà été touchés par des balles perdues. «Ça ne pouvait pas faire autrement que les toucher, car ils vivent là-dedans», commente Hélène.

Ilya Krouglikov, concepteur du projet et codirecteur artistique de Berceurs du temps, se dit très satisfait de cette édition. Il se réjouit d’avoir vu beaucoup de jeunes sur place lors de la soirée de dévoilement de la chanson à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. La Maison de la culture lui aurait aussi parlé de refaire une activité semblable l’automne prochain avec une nouvelle cohorte.

L’agente culturelle en chef de la Maison de la culture dit avoir été estomaquée lorsqu’elle a entendu la chanson pour la première fois. Vivement touchée, elle a invité les jeunes à faire la première partie d’un spectacle dans le quartier, ils n’ont pas encore répondu à l’offre. La prochaine étape pour eux est de faire un vidéoclip qui accompagnera leur rap.

Cette édition Rivière-des-Prairies est la troisième itération du projet «Mamie Remix». Le but est toujours le même, utiliser un texte écrit ou choisi par une personne aînée afin d’en faire une chanson qui parle aux jeunes à travers un discours intergénérationnel.

Le projet a vu le jour en 2021 à travers trois écoles de Montréal et avec la collaboration de l’Orchestre Métropolitain. L’activité avait alors été réalisée en ligne à cause de la pandémie. Pour l’édition 2022, ce sont six écoles qui ont participé, avec un mode de fonctionnement hybride. L’édition Rivière-des-Prairies du projet s’est déroulée en présentiel et Hélène a pu se rendre au studio pour donner sa propre voix à une partie de l’œuvre.