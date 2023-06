L’achalandage à bord du réseau Exo augmente grâce aux étudiants

Avec l’instauration des nouvelles habitudes de télétravail, le transporteur Exo compte désormais moins de travailleurs que d’étudiants parmi ses usagers. Si l’achalandage à bord de ses autobus a augmenté de 44% en 2022 par rapport à l’année précédente, c’est surtout grâce aux jeunes et aux étudiants, dévoile le dernier rapport annuel du réseau de transport métropolitain.

«Ses réseaux sont donc plus sensibles aux variations liées au calendrier scolaire», peut-on lire dans le rapport.

En effet, à la fois les trains et les autobus qui transportent des étudiants ont connu une reprise importante alors que les lignes de train qui desservent en majorité des travailleurs ont plus de difficulté comparativement à la situation prépandémie. «En tout, on a assisté à 4,7 millions d’embarquements en 2022, soit une hausse de 90% par rapport à 2021», précise-t-on pour ce qui est des lignes de train.

Quant à l’achalandage à bord des autobus sur la couronne nord, il a augmenté de 40% comparativement à 2021, ce qui a permis de dépasser l’objectif d’atteindre 75% de l’achalandage prépandémie. Sur la couronne sud, la hausse s’établit à 49%. Pour les deux couronnes, l’augmentation de l’achalandage se situe donc à 44% en 2022 par rapport à l’année précédente avec plus de 12 millions d’embarquements.

«Aussi, avec la possibilité pour de nombreuses personnes de travailler à domicile, exo a observé un nouveau phénomène, soit la diminution de son achalandage lors de vagues de grippe ou de grands froids», ajoute-t-on également dans le rapport.