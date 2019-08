Le Parti Rhinocéros promet d’en finir avec l’hiver canadien

Le Parti Rhinocéros rejoindra-t-il la 43e législature du Parlement canadien? C’est ce qu’espère en tout cas Sébastien CoRhino, chef et «Dealer suprême» du parti. Il a récemment annoncé sa candidature dans la circonscription de Québec, où il affrontera l’élu actuel Jean-Yves Duclos.

«Je vais gagner dans Québec, contre Jean-Yves Duclos, qui a été élu avec 29% des votes! Y’a 71% du monde qui a voté contre lui, je vais le battre!», a expliqué le candidat dans un communiqué.

Évidemment, une telle annonce s’accompagne d’un programme électoral. Quoi de mieux qu’une chanson pour présenter son projet et se démarquer des autres politiciens?

Bientôt disponible sur toutes les plateformes habituelles, le candidat a accepté d’offrir un extrait de son future tube à ses électeurs:

Jean-Yves Duclos t’es dans l’clos

Québec va élire un Rhino

Bye Bye Libéraux

Mirage dans mon cappucino

À Québec on vote Rhino!

En cas de défaite, CoRhino pourra toujours se reconvertir dans la musique, ou la poésie…

Un programme centré sur l’écologie

L’écologie et l’environnement sont au centre des préoccupations de beaucoup des citoyens du Canada. Le Parti Rhinocéros l’a bien compris.

Parmi les grandes mesures annoncées dans le Plan vert du candidat: obliger les manufacturiers à produire plus de voitures vertes. Voitures vertes foncées, vertes pâles, vertes fluo… La grande présence de voitures grises dans les rues augmenterait non seulement la pollution de l’air, mais également la pollution visuelle, selon le parti.

«La grisaille augmente la morosité des canadiens et des canadiennes! On a besoin de plus de couleurs dans nos rues!», s’insurge CoRhino.

Toujours dans le domaine automobile, le parti explique vouloir «installer la pédale de frein du côté passager» afin de favoriser le covoiturage dans sa circonscription.

Réduire l’hiver canadien

Le parti continue les annonces coup de poing dans le domaine de l’écologie en promettant de faire du Canada un habitat naturel pour les rhinocéros.

«Le Plan Vert Rhinocéros fera ainsi du Canada un pays tropical avec des plages bordant trois océans» explique le candidat, et un paradis fiscal dans chaque province!

Ce n’est pas tout! Mesure phare du programme: réduire l’hiver canadien.

Fini les longs mois d’hiver et les journées passées sous les -30 degrés. Sebastien CoRhino promet de faire des mois de décembre et janvier des mois de 28 jours et de transférer ces 4 jours gagnés aux vacances estivales de ses administrés.

Moins de froid, notamment grâce à une forte augmentation des gaz à effets de serre, et plus de vacances en été… comment ne pas voter pour ce candidat et ce parti prometteurs?

«Ça fait 55 ans que le parti Rhinocéros existe! On a eu des centaines de candidats, dont les notables Richard Z. Sirois, Raôul Duguay, Robert Charlebois, Gaston Miron, Monique Chartrand, Mara Tremblay, François “Yo” Gourd, Guy Laliberté… et plus un demi-million de vote. Je vais gagner dans Québec!», promet le candidat.

Le chef et «Dealer» du parti se rendra à la rencontre de ses futurs électeurs (et électrices) pour une «jasette informelle». Au programme: questions-réponses, écoute des préoccupations de ses citoyens… Peut-être lira-t-il même un discours!

Rendez-vous vendredi 9 août à la librairie St-Jean-Baptiste de Québec pour découvrir le nouveau candidat de la circonscription.