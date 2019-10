Le National Post confond Georges Laraque et Donald Brashear

Le National Post a été vivement critiqué mercredi pour avoir utilisé une photo du hockeyeur Georges Laraque dans un article traitant plutôt de Donald Brashear.

Les deux hommes partagent certes quelques caractéristiques, dont le fait d’être noirs. Ils ont aussi été des «durs à cuir» ayant évolué au sein du Canadien de Montréal.

Mais les ressemblances s’arrêtent là, comme l’a souligné M. Laraque sur Twitter.

«Est-ce que tous les hommes noirs se ressemblent?», a-t-il écrit, condamnant l’erreur commise par le média torontois.

Hahahahaha do all black mans look alike???? Can someone tell them I have braids and Brash a shave head! Hahahaha https://t.co/hCIT2jx7tK

«Quelqu’un peut dire au National Post que Brashear n’a pas de cheveux et que moi, j’ai des tresses?», a-t-il ajouté, suivi par plusieurs internautes sur la Toile.

Yas tu quelqu’un qui peut dire au @nationalpost que Brashear n’a pas de cheveux et moi j’ai des dread locks! Hahaha Can someone tell the National Post that Brashear has no hair and I got dread locks! Lol pic.twitter.com/9yjIcxjxGa

— Georges Laraque (@GeorgesLaraque) October 16, 2019