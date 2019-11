50 ans de l’UQAM: des étudiants recréent le lipdub mythique de 2009

Pour fêter les 50 ans de l’université, des étudiants en communication à l’UQAM ont recréé le lipdub mythique de 2009. À l’époque, la première version de ce challenge étudiant avait été visionné plus de 11 millions de fois et avait fait le tour du monde.

Cette année, 145 étudiants ont ainsi participé à ce lipdub, vidéo en un plan-séquence durant laquelle les acteurs se relaient et font, tour à tour, du playback sur une bande sonore existante.

Un clin d’oeil à la version de 2009 a été glissée au début de la vidéo, en utilisant la chanson et la mise en scène d’origine sur I Gotta Feeling du groupe The Black Eyed Peas. Le reste de la vidéo reprend ensuite la vidéo Body des canadiens Loud Luxury et Brando.

Coréalisé par les étudiants Carolynn Di Chiaro et Clément Hamelin et mis en mouvement par Gabriel Forest, ce projet est aussi le fruit des efforts de nombreux autres étudiants. Au final, ce projet ludique et loufoque a demandé plus de deux mois de préparation aux élèves de l’UQAM.