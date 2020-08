Ce gagnant d’un Oscar tourne un court métrage complet avec son iPhone 11

Peut-être que le nom Damien Chazelle ne vous dit rien. Par contre, les films Whiplash ou La La Land vous sonnent probablement une cloche.

C’est un réalisateur bien connu dans le milieu, puisqu’il a reçu plusieurs récompenses au cours de sa carrière, notamment deux Golden Globes et même l’Oscar du meilleur réalisateur en 2017.

Son plus récent projet, c’est un court métrage de 9 minutes intitulé « The Stunt Double ». Non seulement il est totalement filmé à la verticale pour être mieux adapté aux téléphones intelligents, mais en plus, il a été 100% tourné à l’aide d’un iPhone 11.

Apple se vante souvent la qualité d’appareil photo de ses téléphones, mais c’est la première fois qu’un projet de la sorte, en verticale, était fait avec un iPhone.

Si vous aimez l’histoire du cinéma, vous aimerez sans doute cette production, sans compter que les images et la réalisation sont réellement impressionnantes!

Le making-of du film est lui aussi disponible, où on rencontre le directeur photo, le concepteur de la production et la costumière. Ça nous en apprend plus sur les difficultés d’un tournage réalisé sur un iPhone en mode portrait.

[YOUTUBE]w41SUOzS09A[/YOUTUBE]