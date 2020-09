En zone jaune, c’est interdit de faire du karaoké… ou de péter en voiture!

Récemment, le gouvernement du Québec a instauré un code de couleur pour les régions du Québec et ça a pas mal fait jaser.

En gros, plus une ville a de cas de covid et qu’elle se dirige vers le rouge, plus les restrictions et interdictions s’additionnent.

Il fallait que quelqu’un vienne ajouter une petite dose d’humour à tout ça et vite! Le couple de comédiens Dominic Quarré et Chantal Dumoulin ont rapidement décidé de s’en occuper, et on les remercie!

Grâce à eux, on comprend maintenant pourquoi le karaoké est devenu une activité dangereuse, mais surtout, on sait quoi faire et ne pas faire quand on est dans l’auto et qu’on a envie de péter!

Merci vous deux!