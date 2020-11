Samsung s’attaque aux slogans d’Apple dans ces publicités

La division néerlandaise de Samsung a lancé une campagne publicitaire qui s’attaque directement aux slogans d’Apple et de son défunt fondateur Steve Jobs.

Non, Samsung n’en est pas à sa première campagne publicitaire pour se moquer d’Apple et de l’iPhone.

Depuis quelques années, on voit régulièrement des annonces de la marque sud-coréenne pour dénigrer le design de l’iPhone ou comparer les fonctionnalités avec les appareils Galaxy.

Cette fois-ci, Samsung a décidé de s’attaquer au cœur de l’entreprise de Cupertino, soit sa volonté d’innover.

Les fameux slogans: Pensez différemment (Think Different) et le fameux: Une autre chose (One more thing) de Steve Jobs sont pris en dérision dans cette campagne publicitaire de Samsung aux Pays-Bas.

Mettant de l’avant le Galaxy Fold 2, les slogans deviennent: Pensez plus gros et Un autre écran.

[YOUTUBE2]1YJymC40FnQ[/YOUTUBE2]

Gerben van Walt Meijer, responsable du marketing mobile de Samsung Pays-Bas explique:

Avec nos produits et services innovants, nous sortons des sentiers battus depuis des années pour rendre la vie quotidienne plus amusante et plus facile. Avec ce message, nous voulons faire découvrir au plus grand nombre les possibilités du Samsung Galaxy Z Fold 2. La campagne souligne que le Galaxy Z Fold 2 a une longueur d’avance sur les téléphones d’Apple en ce qui concerne certaines fonctionnalités. Nous le montrons en utilisant des slogans qui soulignent les différences.

Reste à voir comme Apple réagir à cette campagne. Parions qu’ils n’apprécieront pas vraiment…