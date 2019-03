Une tempête printanière s’abattra vendredi sur l’ensemble du Québec

MONTRÉAL — Les quelques heures de beau temps et de redoux n’auront servi qu’à créer de faux espoirs d’un printemps hâtif, alors que c’est plutôt à une tempête printanière que les Québécois auront droit au cours des prochaines heures.

Environnement Canada a lancé des avertissements de tempête de neige un peu partout en province.

Le sud-ouest du Québec et la vallée du Saint-Laurent, de Montréal à Québec, peuvent s’attendre à une bordée de 10 à 15 centimètres de neige mélangée à de la pluie, vendredi, mais on ne s’attend pas à ce que l’accumulation au sol soit de la même ampleur en raison de la fonte et de la compaction de cette neige.

Cependant, les régions au nord et au sud de la vallée du Saint-Laurent — les Laurentides et l’Estrie — ainsi que toutes les régions au nord, au sud et à l’est de Québec peuvent s’attendre à des accumulations de 15 à 25 centimètres en raison, surtout, de températures un peu plus froides.

Dans toutes les régions, les conditions routières risquent d’être plus compliquées vendredi et ce, jusqu’à samedi plus à l’Est.

La grande région de Québec — Bellechasse, Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans, Lévis et Québec — devra en plus composer avec une onde de tempête, c’est-à-dire une combinaison de tempête et de fortes marées, principalement lors de la marée de vendredi soir entre 19 h et 22 h.

L’avertissement d’onde de tempête de l’agence fédérale fait aussi état d’un risque de débordement côtier et d’érosion côtière avec l’effet combiné de la marée et des vents qui poussent l’eau vers Québec.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne