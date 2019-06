Sud-Ouest: la Fête nationale devient le «Festival du Solstice d’été»

MONTRÉAL — Un communiqué transmis lundi dernier par l’Arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, invite la population à participer à la première édition du Festival du Solstice d’été qui aura lieu de 22 au 24 juin.

Le nom donné aux célébrations ne fait pas mention de la Fête nationale du Québec, bien que le texte du communiqué mentionne que celle-ci sera au coeur des célébrations.

Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, écrit que la Fête nationale du Québec est déjà très populaire dans l’arrondissement mais qu’on voit maintenant plus grand avec le Festival du Solstice d’été qui souligne la richesse des racines dans un cadre inclusif et rassembleur.

Le huitième paragraphe du communiqué mentionne que la célébration sera soutenue par le Mouvement national des Québécoises et Québécois et qu’elle sera également l’occasion pour tous les Montréalais de fêter la Saint-Jean-Baptiste, la Fête nationale du Québec lors des journées du 23 et 24 juin.

Le Festival du Solstice d’été se déroulera sur la rue Notre-Dame Ouest, entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Augustin, sur la scène de la place du Bonheur-d’Occasion. Des artistes seront de la fête: Loco Locass, Alfa Rococo, Les Dales Hawerchuk, Florent Vollant, Colin Moore, Xavier Caféïne, LaF, Radio Radio, Sarahmée et plusieurs autres.

La Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal présentera une foire commerciale sur la rue Notre-Dame Ouest les 22 et 23 juin. Le président, Nicolas Canigiani, affirme que le Festival du Solstice d’été est voué à devenir un événement estival d’envergure incontournable à Montréal.

Sur son compte twitter, l’artiste Biz, de Loco Locass, a affirmé avoir découvert en même temps que les internautes l’usage du mot solstice, mais a ajouté qu’en ce qui le concernait, il était clair qu’on célébrerait la Saint-Jean, la fête nationale de tous les Québécois. Il a ajouté que tous les spectacles de Loco Locass étaient des spectacles de la Saint-Jean et que chaque scène est une tribune pour propager la fierté québécoise.

