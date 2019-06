Suicide Action Montréal fait plus de suivis personnalisés

MONTRÉAL — Le nombre d’appels à Suicide Action Montréal demeure relativement constant d’année en année, mais l’organisme réalise davantage de suivi personnalisé auprès de ceux qui sont jugés «à haut risque».

Au total, 20 646 personnes ont contacté la ligne d’intervention téléphonique en 2018-2019, indique l’organisme dans son rapport annuel. De ce nombre, 1239 appelants ont fait l’objet d’un suivi personnalisé, soit six pour cent de plus que l’année précédente. La moitié des personnes qui ont appelé Suicide Action Montréal étaient des suicidaires, et le quart des proches inquiets.

Les interventions auprès de proches inquiets pour une personne de leur entourage ont aussi connu une augmentation de six pour cent, avec 2419 interventions réalisées. Enfin, les personnes endeuillées ont pu bénéficier d’un accompagnement, ce qui représente 31 pour cent de plus d’interventions téléphoniques et 45 pour cent de plus de rencontres en face à face, indique Suicide Action Montréal.

Les 221 bénévoles de l’organisme ont donné en tout plus de 17 000 heures de leur temps.

«Le nombre d’interventions reste constant d’année en année. Cependant, nos services offrent plus de soutien dans les suivis individuels et de groupe, car la demande est grandissante», explique Mathieu Bélanger, président du conseil d’administration.

«Nous avons comme ambition pour l’année à venir de mieux faire connaître notre ressource aux personnes vulnérables de Montréal et de développer des partenariats pour les rendre plus accessibles, tout en gardant un grand niveau d’expertise dans ce domaine.»

Suicide Action Montréal dit avoir formé 3500 bénévoles depuis sa création il y a 35 ans, en 1984; il en a formé encore 84 l’an dernier.