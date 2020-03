STM: baisse d’achalandage «historique» dans le métro et les bus

Tous les services de la Société de transport de Montréal (STM) sont lourdement affectés par la crise du coronavirus à Montréal. Au cœur de la mobilité métropolitaine en temps normal, le métro a connu une baisse d’achalandage de 70%, montrent des données révélées par l’opérateur. Selon un expert, la situation appelle à des actions urgentes pour équilibrer les revenus et les dépenses.

Sur les routes, le réseau de bus connaît le même sort, alors que les usagers sont 60% moins fréquents qu’à la normale à emprunter les lignes locales ou artérielles.

Depuis mardi dernier, les usagers doivent embarquer «par la porte arrière» des autobus afin de limiter la propagation du coronavirus avec ses chauffeurs. Les usagers ont toujours besoin d’un titre valide en théorie. Mais c’est beaucoup plus compliqué de procéder à des inspections.

Or, la STM affirme qu’elle ne se base pas sur les titres de transport pour compiler ces statistiques. «Ce sont des données du 17 mars que l’on peut estimer grâce à nos compteurs SCAD, soit un Système de comptage automatisé et d’acquisition des données», explique la porte-parole de l’organisation, Amélie Régis.

C’est le transport adapté qui est le plus sérieusement touché. On y constate une baisse d’achalandage drastique de 80% depuis le début du confinement volontaire à la maison des Montréalais. Au-delà des chiffres, ces diminutions sont tout à fait normales dans le contexte, rappelle la STM. «Ça démontre l’ampleur et le sérieux de la crise», ajoute Amélie Régis.

Faut-il diminuer les coûts à la STM?

Pour l’expert en planification des transports, Pierre Barrieau, cette chute d’achalandage «historique» sur l’île de Montréal démontre assurément que la population «écoute massivement l’appel donné par le gouvernement».

Toutefois, la situation appelle aussi à des gestes significatifs en matière de gestion des finances, selon lui. «Le budget de la STM et des autres opérateurs dans la région risque d’être assez catastrophique le mois prochain. On peut imaginer une baisse des ventes de passes mensuelles de 60 à 70%, minimum. Il faut trouver des mesures pour équilibrer le budget», affirme-t-il.

Le chargé de cours à l’UQAM propose entre autres de raccourcir le nombre de wagons sur les trains MR-73, qui circulent toujours sur les lignes bleue et verte, notamment. «Il faudra malgré tout s’assurer de conserver l’espace par pied carré nécessaire, sans qu’il y ait trop de densité», observe-t-il.

«La contribution de la Ville et du gouvernement restent la même, mais le public paie une partie importante du système. Il faut compenser quelque part.» -Pierre Barrieau, expert en transports

Ce dernier envisage aussi la révision à la baisse de la fréquence de passage de certains trajets d’autobus, dans le contexte où plusieurs lignes prennent moins de temps qu’à l’habitude vu la congestion beaucoup moins importante sur les routes de la métropole. «Faire circuler un autobus de 60 pieds quand t’as juste six personnes dedans, ça coûte cher», ajoute-t-il.

Ottawa appelé en renfort

Dans une missive envoyée jeudi soir aux médias, l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) exhorte pour sa part le gouvernement Trudeau de «venir en aide» au secteur du transport collectif.

«Tous les coûts reliés à la baisse de l’achalandage et à l’augmentation des activités de nettoyage s’accumulent rapidement.» -Marco D’Angelo, PDG de l’ACTU

Il affirme que «pour continuer à offrir un service d’autobus et de trains et garantir l’efficacité de nos réseaux, le gouvernement fédéral doit prévoir des mesures d’aide» de manière urgente.

Le président de Trajectoire Québec, François Pepin, abonde relativement dans le même sens. «Les gouvernements provinciaux et fédéraux pourraient prévoir des fonds pour dédommager et combler ces manques à gagner. Ça me paraît une avenue plus intéressante que les coupures de service, qui n’entraîneront pas des économies instantanées», dit-il.

«De toute façon, les chauffeurs et les employés d’entretien seraient quand même payés. En coupant tout le service, on ne parlerait que de 10 à 15% d’économies», conclut l’ancien directeur d’études de la STM.