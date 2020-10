Évictions: des citoyens bloquent les bureaux d’un arrondissement

Une vingtaine de citoyens se sont mobilisés devant la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, mercredi matin, pour tenter de convaincre l’arrondissement de rejeter une modification réglementaire qui risque selon eux de contribuer aux évictions de locataires dans le secteur.

«Promesse non tenue, Villeray dans la rue!», «Parc-Ex mobilisée, avec les évincés» sont autant de slogans entamés dès 8h30 par les locataires et représentants d’organismes présents devant l’immeuble, situé sur l’avenue Ogilvy.

Le 4 mai dernier, les élus de l’arrondissement ont adopté en première lecture un règlement pour interdire les divisions et les subdivisions de logements dans les immeubles de trois appartements et plus. Il visait aussi à empêcher les agrandissements de logements pour les bâtiments de deux logements ou plus. L’arrondissement entendait ainsi à limiter la réduction du nombre de logements locatifs disponibles et la possibilité pour des propriétaires d’obtenir des permis de rénovation dans le but d’évincer leurs locataires et d’augmenter ensuite le prix du loyer de leur logement.

Ce projet de règlement a depuis fait l’objet cet été d’une consultation publique qui a polarisé les locataires et les propriétaires. Ces derniers ont notamment affirmé qu’une telle mesure viendrait nuire aux familles désirant agrandir leur logement pour répondre à leurs besoins.

Assouplissements

Dans une motion qui fera l’objet d’un vote cet après-midi dans le cadre d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, la conseillère Rosannie Filato propose des assouplissements à ce projet de règlement. Ceux-ci visent, en somme, à autoriser la fusion de logements locatifs dans les immeubles de petite taille.

«C’est inacceptable», tranche l’organisatrice communautaire au Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), Amy Darwish, qui demande à l’arrondissement d’adopter la version initiale de ce projet de règlement. Autrement, ce dernier ne réussira pas à prévenir les évictions de locataires dans l’arrondissement, craint-elle.

La séance extraordinaire aura lieu à 14h.

Plus de détails à venir.