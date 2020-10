OQLF: une pâtisserie devra traduire «granita» et «espresso»

La pâtisserie Italia, sur la rue Jean-Talon, a récemment reçu la visite d’un inspecteur de l’Office québécois de la langue française (OQLF). On lui reproche notamment l’utilisation de certains mots anglais et italiens tels que «cheesecake», «espresso» et «granita».

«J’étais sous le choc. Avec tout ce qu’on vit présentement, ce n’est vraiment pas le moment. C’était vraiment une grosse et mauvaise surprise lorsqu’ils sont arrivés avec ça», s’exclame Jackie Lancia, propriétaire de la pâtisserie

Sur l’ardoise faisant office de menu, la pâtisserie utilisait quelques termes que les inspecteurs lui ont demandé de traduire en français.

Bien qu’elle comprenne que l’utilisation des mots cheesecake et smoked meat puisse déranger, ce dont elle s’excuse, Mme Lancia reste néanmoins pantoise alors que les changements de dénomination concernent également des spécialités italiennes, dont le granita sicilien.

«Les inspecteurs m’avaient donné le bon mot, mais les gens ne vont même pas savoir c’est quoi. Je crois que je ne vais rien écrire. Les clients le verront en boutique et pourront le demander», s’offusque-t-elle.

Autre mot honni, les inspecteurs lui ont également demandé de traduire le terme espresso.

Plainte à l’OQLF

«Je parle français, je n’ai pas de difficulté avec la langue, et je ne veux pas avoir de problème, se désole Mme Lancia. Je ne vais pas m’obstiner avec eux. On ne peut pas aller à l’encontre du gouvernement. Je vais le faire; je n’ai pas les moyens de payer des amendes.»

Pour l’instant, il s’agit simplement d’un avertissement. Mme Lancia devrait recevoir une lettre de l’OQLF dans les prochains jours lui indiquant tout ce qu’elle doit changer. Par la suite, un inspecteur retournera sur place afin de vérifier que toutes les modifications ont bien été apportées.

«C’est long et c’est stressant. Depuis le mois de mars qu’on vit avec le confinement, et qu’on essaie simplement de garder notre tête hors de l’eau et de ne pas mettre d’employés à pied. Ce n’est pas le moment pour ça», s’indigne Mme Lancia.

L’OQLF confirme avoir effectué l’inspection, à la suite d’une plainte.