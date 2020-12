Une victoire pour Sue Montgomery en Cour supérieure

La mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, a obtenu gain de cause vendredi dans un dossier qui l’oppose à la Ville de Montréal en Cour supérieure du Québec.

La décision délivrée aujourd’hui par Bernard Synnott, dont Métro a obtenu copie, décrit un véritable «bras-de-fer» de plus d’un an entre Mme Montgomery et la Ville.

L’an dernier, le contrôleur général de la Ville, Alain Bond, a réalisé une enquête et complété des rapports. Ceux-ci portent sur des allégations de harcèlement psychologique de la part de la directrice de cabinet de Mme Montgomery, Annalisa Harris, à l’égard de fonctionnaires de l’arrondissement.

Une victoire pour Sue Montgomery

Après son enquête, Me Bond et la Ville ont demandé à Sue Montgomery de se départir de sa directrice de cabinet, ou du moins de la reléguer à une fonction où elle n’aurait pu à interagir avec les fonctionnaires qui auraient subi du harcèlement. La mairesse d’arrondissement a répliqué qu’elle ne pouvait réprimander une de ses employées sans avoir ce qu’on lui reproche. Elle a alors demandé d’avoir accès à l’entièreté des rapports d’enquête du contrôleur général, ce qu’on lui a refusé.

«Bref, l’on exige d’un employeur qu’il pose des gestes sans qu’il n’en connaisse les motifs, du seul fait qu’on lui exhibe des conclusions», constate le juge Synnot, dans son jugement. Ce dernier a donc donné son appui à la demande de Mme Montgomery en faveur d’une ordonnance permettant à Mme Harris de continuer de pouvoir interagir avec les autres fonctionnaires de l’arrondissement.

Par ailleurs, le juge estime qu’il est dans les droits de Mme Montgomery d’avoir accès à l’ensemble des rapports d’enquête du contrôleur dans ce dossier.

«Le Tribunal est d’avis que les constats apparaissant aux rapports ne sont pas suffisants pour que la fonction publique interdise à la mairesse dûment élue d’en obtenir une copie complète. Non seulement la loi lui accorde-t-elle un tel droit d’accès, mais la réglementation de la Ville le confirme», peut-on lire.

«Le Tribunal peine à s’imaginer les conséquences juridiques de la contestation par l’employé de son congédiement. L’employeur témoignerait avoir congédié son employé, questionné sur les motifs, il n’en aurait aucune idée.» -Extrait du jugement

Des actions critiquées

Le jugement questionne d’ailleurs les actions du contrôleur général, rappelant que les élus de la ViIle ne lui sont pas «subordonnés». Me Bond a notamment accordé un congé sans solde d’une durée indéterminée à la responsable du soutien aux élus de l’arrondissement, Chaima Ben. Cette dernière aurait subi du harcèlement psychologique de la part de la directrice de cabinet de Mme Montgomery, tout comme le directeur de l’arrondissement, Stéphane Plante.

Cette façon de faire de Me Bond et de la Ville aurait mis de «l’huile sur le feu» et ainsi fait perdre son «objectivité» à Mme Montgomery. Ce qui pourrait expliquer pourquoi la mairesse a tenté à plusieurs reprises de suspendre M. Plante pour des motifs que le conseil d’arrondissement a rejetés à chaque reprise.

Le juge a donc donné gain de cause à Mme Montgomery en accueillant sa demande introductive d’instance visant à «mettre fin immédiatement aux directives et recommandations empêchant la directrice de cabinet de la demanderesse de communiquer avec tous les fonctionnaires de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce».

Mme Montgomery donnera une conférence de presse pour réagir à ce jugement à 14h30. Au moment de mettre en ligne, la Ville n’avait pas réagi.