Lachine: Projet Montréal poursuivi par la conseillère Julie-Pascale Provost

La conseillère d’arrondissement de Lachine, Julie-Pascale Provost, qui, en septembre a retiré sa candidature au poste de mairesse de l’arrondissement pour Ensemble Montréal, poursuit en diffamation la mairesse sortante Maja Vodanovic et Projet Montréal pour une somme de 80 000$ en Cour du Québec.

Dans la poursuite déposée le 28 octobre, Mme Provost réclame cette somme à Projet Montréal, Mme Vodanovic, Craig Sauvé et Raphaëlle Rinfret-Pilon pour «dommages moraux, réparation de diffamation et dommages punitifs pour avoir menti en toute connaissance de cause dans différents dossiers» qui lui auraient causé préjudice.

Plus de détails à venir.