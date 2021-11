Les vols de véhicules en augmentation

Les vols de véhicules semblent se multiplier à Montréal et dans des secteurs particuliers de l’Île comme à Saint-Laurent ou Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Métro a pu obtenir les enregistrements de caméra embarquée où l’un de ces méfaits à été commis à Saint-Laurent.

Dans un quartier résidentiel de Saint-Laurent, un individu s’approche d’un véhicule, réussi à ouvrir la porte, pénètre dans l’habitacle, réussi à démarrer la voiture et s’enfuit avec en moins de quatre-vingt dix secondes seulement. C’est un exemple de vol parmi les milliers qui se produisent sur l’île chaque année.

21 h 17 m 32 s

21 h 18 m 58 s

Ces vols étaient déjà en augmentation en 2020, explique le Service de Police de la ville de Montréal (SPVM). «Depuis quelques années, les vols de véhicules sont en augmentation à Montréal, principalement pour la revente à l’étranger (voitures, recyclage de pièces, etc.)», précise la relationniste au Service de Police de la ville de Montréal (SPVM), Gabrielle Fontaine-Giroux.

Du 1er janvier au 1er juin 2021, 1 759 vols ont été enregistrés. SPVM

(note : ce sont les statistiques les plus récentes. Ces données sont en mouvement constant. À ce titre, des différences peuvent apparaître entre celles-ci et d’autres similaires produites auparavant.)

Le SPVM précise que ces préjudices touchent non pas des secteurs précis mais plusieurs. «Il faut faire attention, ce n’est pas un phénomène qui touche un seul secteur.» Cependant, une source anonyme du Service de Police de la ville de Montréal (SPVM) indique que ces vols semblent en recrudescence, notamment sur le territoire de Saint-Laurent et Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

La Honda CRV très prisée par les voleurs

Les voleurs de véhicule semblent attirés par des marques et type de véhicules précis comme la Honda CRV par exemple. «Parmi les marques et modèles les plus ciblés, mentionnons les Honda CRV, les camionnettes Ford F-150 ainsi que les VUS de luxe, particulièrement les Lexus», constate le SPVM. Les Honda CRV représentent à eux seuls plus de 40 % de tous les véhicules volés à Montréal selon la police.

Selon le dernier bilan d’activité du SPVM, les vols de véhicules à moteur ont augmenté de 10,8 % entre 2019 et 2020. Précisément, il y a eu 4321 vols de véhicules à moteur sur le territoire de Montréal en 2019 contre 4789 en 2020. La région Est de Montréal enregistre le plus de ces vols avec 1612, à l’opposé le sud en enregistre quatre fois moins. Le poste de quartier 7 situé dans Saint-Laurent (346), le poste de quartier 48 situé dans Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (341) et le poste de quartier 39 situé dans Montréal-Nord (310) qui recensent le plus de ces méfaits.

Métro constatait récemment que les vols de voitures augmentaient considérablement dans le secteur de Verdun, se chiffrant par une augmentation de 53 % depuis le 1er mai.

Le poste de quartier 21 organise dans le cadre de la Semaine de la prévention de la criminalité des activités de prévention le 7 et 12 novembre afin de sensibiliser la population aux vols dans les véhicules. Des dépliants contenant des conseils de prévention contre les vols dans les véhicules seront distribués dans le Vieux-Montréal. Des avis de courtoisie seront également laissés dans le pare-brise des véhicules où des objets de valeur sont bien en vue ou dont les portières sont déverrouillées.

«Le SPVM tient à rappeler l’importance de verrouiller les portières des véhicules stationnés. Il est recommandé également de stationner son véhicule dans un endroit bien éclairé, d’ éviter de laisser le véhicule en marche sans surveillance et de n’y laisser aucun objet de valeurs (cellulaire, GPS, tablette, ordinateur portatif, bijoux) mais aussi des sacs d’entraînement, des équipements sportifs, des vêtements griffés, etc», conseille le SPVM.