Une attaque contre un homme juif suscite l’indignation

Un jeune homme juif a été poignardé à la gorge jeudi, dans Saint-Michel. L’événement soulève la colère de la communauté, mais la police estime que le motif de l’attaque n’était pas religieux.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel concernant l’agression le 11 août, à 13h30. La victime a été localisée dans le stationnement d’un commerce près de l’intersection de la 10e Avenue et du boulevard Robert, dans le quartier Saint-Michel. On ne craint pas pour sa vie.

Son agresseur, un homme de 21 ans, a été arrêté puis a comparu vendredi après-midi devant les tribunaux. Quatre chefs d’accusation pèsent sur lui.

Selon l’organisation juive B’nai Brith et le groupe de défense des droits de juifs Anti-Semitism, l’agresseur aurait utilisé des ciseaux. Le SPVM n’a toutefois pas voulu confirmer cette information, se limitant à indiquer qu’une arme blanche avait été utilisée.

La victime ferait partie de la communauté juive, tandis que l’agresseur serait d’origine libanaise. Il ne s’agirait toutefois pas d’un crime haineux, selon ce qu’a déterminé le SPVM. L’agression serait plutôt le résultat d’un conflit de travail entre deux collègues.

B’nai Brith a été mise au courant de l’agression par quelques-uns de ses membres. L’agression circule depuis sur les réseaux sociaux. La vidéo en question a été vue près de 43 000 fois en quelques heures.

