L’environnement au cœur des demandes électorales du Grand Montréal

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) s’entendent: Québec doit soutenir le virage environnemental et les différents projets de transport en commun. Les deux organismes ont dévoilé leurs demandes électorales, à trois jours du début de la campagne.

«Nous demandons aux différents partis de s’engager à soutenir nos plans et nos actions pour répondre aux enjeux métropolitains, particulièrement en matière de logement social et abordable, de mobilité durable, d’environnement et de sécurité publique», affirme la mairesse de Montréal et présidente du CMM, Valérie Plante.

Une enveloppe de 100 M$ sur 5 ans est demandée pour la création de parcs métropolitains. La même somme est sollicitée pour l’acquisition d’espaces verts privés, comme des terrains de golf. La modification de la Loi sur l’expropriation doit aussi être concrétisée, expose-t-on. Celle-ci permettrait aux municipalités de faire l’acquisition de terrains à leur valeur marchande.

L’essor et la force d’attraction du Grand Montréal, et du Québec tout entier, dépendra en grande partie de sa capacité à conduire la transition écologique au cours des prochaines années. Pour réussir dans cette voie qu’elle pave depuis plus de 20 ans, la CMM doit pouvoir compter sur ses partenaires parmi lesquels figure, au premier chef, le gouvernement du Québec. Valérie Plante, présidente de la CMM

Le parc d’habitation à loyer modéré (HLM), «fortement dégradé», doit faire l’objet d’une réhabilitation. La concrétisation d’unités de logements sociaux devrait aussi prendre du galon, souhaite-t-on. On estime que 3 000 logements sociaux et 9 000 logements abordables devraient être construits annuellement, pendant 10 ans.

Investissements demandés en transport

Dans le Grand Montréal, les projets annoncés en transport en commun doivent être mis développés et mis à terme. Et d’autres investissements doivent être déployés dans le développement de pistes cyclables, notamment pour le parachèvement du Réseau vélo métropolitain.

Vers une optique de carboneutralité dans ses approvisionnements, la CMM demande 15 M$. Elle souhaite obtenir un autre montant de 2,8 M$ pour développer une stratégie de mise en valeur de ses espaces industriels.

Économie verte

Le gouvernement doit mettre fin aux exportations d’hydrogène vert et financer sa propre filière, considère pour sa part la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). On demande aussi la réalisation efficace et rapide du projet de REM de l’Est et d’«assurer la mise en service du prolongement de la ligne bleue dans les délais annoncés».

«L’élection du prochain gouvernement se déroulera dans un contexte économique incertain qui pose des défis importants pour notre prospérité collective. La pénurie de main-d’œuvre frappe plus que jamais nos entreprises, l’inflation est élevée et l’urgence climatique force une accélération de la transition énergétique», commente le président de la CCMM, Michel Leblanc.

Le seuil d’immigration doit être «rehaussé à un niveau permettant de répondre aux besoins de l’économie québécoise», insiste-t-on, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises devrait aussi être réduit, ajoute-t-on.

Les demandes de la CCMM sont basées sur un sondage effectué auprès de ses membres.