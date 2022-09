Les fournisseurs en transport adapté s’entendent avec la STM

Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco ont finalement signé une nouvelle entente avec la Société de transport de Montréal (STM). Les fournisseurs avaient sonné l’alarme au printemps dernier, la pénurie dans le domaine du service en transport adapté dans la métropole menaçant d’entraîner un bris de service, faute de chauffeurs disponibles.

L’entente conclue avec les fournisseurs de l’industrie s’échelonne sur six ans et comporte une bonification de 7,4 M$ dès la première année. L’objectif sera de consolider le bassin actuel des chauffeurs en transport adapté et d’établir des conditions plus attrayantes pour attirer de nouveaux chauffeurs et répondre à la reprise de l’achalandage.

«Les paramètres de cette entente vont certainement contribuer à encourager les chauffeurs à se fidéliser à la Société de transport de Montréal et à aller recruter de nouveaux candidats, affirment conjointement, par voie de communiqué, les porte-paroles des fournisseurs en transport adapté Yung Cuong, Ayman Al-Sayed, Jebrine Kabalan et Frédéric Prégent. Il s’agit très certainement d’une excellente nouvelle, une bouffée d’air frais dont l’industrie de la mobilité durable et du transport adapté sur l’Île de Montréal avait cruellement besoin.»