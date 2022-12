COP15: le SPVM trace un bilan positif

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) affirme avoir mené ses opérations avec succès pendant la COP15, un événement qui représentait un défi logistique de taille.

C’est «l’envergure internationale» de la 15e Conférence des parties et le «peu de temps dont disposaient le SPVM et ses organisations partenaires pour s’y préparer» qui ont mis de la pression sur les services policiers, déclare le SPVM par voie de communiqué.

Avec la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada, qui a coordonné le Groupe intégré de la sécurité, et de plusieurs autres partenaires, notamment les services de police de villes avoisinantes, le SPVM se félicite de n’avoir procédé à aucune arrestation dans les douze manifestations impliquant plusieurs centaines de manifestants qui se sont déroulées pendant la COP15. «Tous les effectifs nécessaires étaient en place afin de s’assurer que la COP15 se déroule en toute sécurité», relate le SPVM.

Le service de police s’applaudit aussi d’avoir «créé des contacts réguliers» avec les populations vulnérables aux environs du Palais des congrès et de la Mission Old Brewery grâce à l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR), qui aurait dirigé ces personnes «auprès des bonnes ressources au besoin».