Coups de pinceaux Coups de ciseaux: 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou

Coups de pinceaux Coups de ciseaux présente la 3e édition de son exposition annuelle 100 œuvres pour une santé mentale sans tabou, jusqu’au 28 janvier.

Cinquante artistes québécois ont créé des œuvres exclusives et se sont engagés à remettre 30% du prix de vente de leurs œuvres à la cause. Avec ces revenus, la galerie sans but lucratif, associée au salon de coiffure Cam & Roro, offre gratuitement des coupes de cheveux à des personnes ayant recours à des services en santé mentale.

Œuvre no.1: Adeline Lamarre

Oeuvre no.2: Dominique C Habib

Œuvre no.3: François Émond

Nous avons beaucoup de témoignages positifs d’intervenants et de bénéficiaires. Je peux confirmer que c’est un petit geste qui fait souvent une différence. Cela apporte de la confiance et du réconfort. Ça se voit dans leur sourire lorsqu’ils repartent du Salon. Gabriel Julien, fondateur de la galerie et pair-aidant en santé mentale

«Nous sommes fiers d’avoir pu offrir 100 coupes de cheveux en 2022 à des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, parrainées par une dizaine d’organismes communautaires de Montréal», explique le fondateur de la galerie et pair-aidant en santé mentale Gabriel Julien.