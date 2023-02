Montréal: les commerces haïtiens seraient dans un ghetto

Rencontre à l’Hôtel-de-Ville cette semaine de membres du conseil d’administration de la Chambre de Commerce Haïtienne du Canada afin d’échanger sur les besoins des commerçants et entrepreneurs de la communauté. Pierre-Paul Gazemar, MBA Regine Coicou Bobby zephirin .Maryline Kernisan

Confrontée à un problème de «Ghettoïsation» de ces bannières, la Chambre de commerce haïtienne du Canada (CCHC) a rencontré, vendredi dernier, le responsable du développement économique et commercial la Ville de Montréal, Luc Raboin, autour de ses enjeux. Selon le président de la Chambre, Pierre-Paul Gazemar, les préoccupations sont d’ordre économique, mais aussi structurel.

«On a remarqué qu’il y a une tendance à la ghettoïsation dans certains coins de la ville de nos commerces», explique M. Gazemar en entrevue avec Métro. Il prend pour exemple la rue Monselet, à Montréal-Nord, où l’on peut retrouver un nombre important de salons de coiffure l’un à côté de l’autre. Ceci a pour effet, dit-il, de morceler les revenus de ces entreprises.

La Ville, fait-il remarquer, en matière de délivrance de certificat de localisation et de permis, a pour obligation de s’assurer que les gens qui font le même type de business ne soient pas dérangés. Pierre-Paul Gazemar, président de la CCHC

La délégation de la Chambre haïtienne a fait la remarque au maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Raboin, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design de la Ville de Montréal. Mais M. Gazemar, qui dirige le groupe , se désole de la réponse de M. Raboin. Il rapporte, que M. Raboin lui a dit clairement que «la Ville ne peut pas changer les choses pour le moment. Elle ne fait que constater.»

D’après la CCHC, les commerçants haïtiens du grand Montréal, qui seraient plus de 200 actuellement, pensent à tort que le fait d’offrir les mêmes services à une même place, serait bon pour leurs affaires. «À la longue, ce sont les propriétaires d’immeubles qui s’enrichissent, mais les commerçants non. Car la clientèle est saucissonnée sur la même rue et personne ne fait de l’argent», soutient le président de la Chambre.

M. Raboin nous a dit qu’ils finiront par fermer ceux qui ne peuvent pas fonctionner, mais moi je crois qu’il finiront surtout par s’endetter pendant que les propriétaires d’immeubles s’enrichissent. Pierre-Paul Gazemar, président de la Chambre de commerce haïtienne du Canada

Lors de la rencontre, la CCHC dit avoir évoqué, avec Luc Raboin, l’absence de Bixi dans les quartiers de l’est et du nord-est de la ville. Car, selon les responsables de la Chambre, les clients des commerces haïtiens auraient pu en profiter aussi. La Ville aurait invoqué un problème de réseau et de nondisponibilité de bécanes vélos pour justifier le manque de service de Bixi.

«Est-ce que la Ville a fait une étude dans ces quartiers-là? » s’interrogent les commerçants, et demande le président de la Chambre.