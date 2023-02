STM: il est maintenant possible de connaître le taux d’occupation de votre ligne

Le site mobile de la Société de transport de Montréal (STM) fait peau neuve et apporte un lot de nouvelles fonctionnalités afin de permettre aux Montréalais d’optimiser leurs déplacements.

Grâce à cette nouvelle interface, il est entre autres désormais possible de consulter le taux d’occupation des lignes d’autobus et de métro, de trouver le détaillant autorisé le plus près de soi ou bien de prendre connaissance des avis à la clientèle liés à sa ligne ou son arrêt.

[Planification sensée] 🚌🌐🔎 Saviez-vous qu'il est possible de connaître le taux d'occupation de votre métro sur @stm_Orange? Cette donnée est disponible dans la page horaire de notre site mobile. Une autre façon de mieux planifier vos déplacements.



Pour évaluer le taux d’occupation des lignes d’autobus, une icône indiquera aux usagers le degré d’achalandage en temps réel, avec quatre paliers allant graduellement de «bus presque vide» à «bus presque plein».

Capture d’écran du site de la STM

Le même service sera disponible pour tous les trains Azur du réseau; dans leur cas, l’estimation du taux d’occupation sera cependant obtenue à partir de l’historique de fréquentation de la ligne et non pas en temps réel.

«C’est un outil précieux pour mieux prévoir vos déplacements en dehors des périodes achalandées, lorsque possible, et ainsi garder vos distances avec les autres clients», indique la STM.

Une flopée de fonctionnalités supplémentaires, dont la recherche par lieu, la recherche par code d’arrêt, l’activation de la géolocalisation et l’ajout de trajets favoris sont à découvrir sur le site de la STM.

Notons que l’application mobile de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Chrono, offre depuis quelque temps déjà une évaluation du taux d’achalandage des circuits de transport collectif.