Montréal: moins de crimes, plus de policiers

Alors qu’il y a de moins en moins de policiers au pays et dans les grandes villes canadiennes, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) compte cependant davantage d’effectifs en 2022 qu’en 2021 et en 2019. Quant à lui, l’indice de la gravité des crimes poursuit sa baisse continue des dernières années.

La guerre des chiffres sur les effectifs du SPVM n’est pas près de finir. En 2022, Valérie Plante avait affirmé que le SPVM avait embauché plus de policiers qu’il y avait eu de départs, augmentant donc les effectifs du corps policier depuis sa réélection, en novembre 2021. Or, en septembre dernier, la Ville avait finalement avoué que le nombre d’agents était en baisse.

Pourtant, ce nombre serait bien en hausse, indiquent de nouveaux chiffres publiés par Statistique Canada. Notons que le nombre de personnes comptabilisées comme « policiers » par Statistique Canada et par le SPVM est différent. Le SPVM n’avait pas encore répondu à Métro sur la méthodologie utilisée pour le calcul du nombre de policiers, au moment où ces lignes étaient écrites.

Montréal dispose de plus de policiers par habitant que Toronto, mais l’indice de gravité des crimes est également plus haut à Montréal. Cet indice est par contre en baisse continue depuis 22 ans: il a été divisé par deux en 2022, par rapport à l’année 2000.

L’année dernière, le nombre de policiers à Montréal était de 4302, une augmentation de 84 par rapport à l’année précédente. Précisons que le gouvernement du Québec a alloué 253 M$ sur cinq ans au SPVM, dont 53 M$ en 2022-2023. Cette légère hausse inverse la tendance à la baisse constatée depuis 2015.

En septembre, alors que le SPVM faisait face à plus de départs que d’embauches, la Ville assurait vouloir recruter davantage d’ici la fin de 2022. Les données de Statistique Canada ont été récoltées en mai 2022 et ne prennent donc pas en compte ces embauches, si celles-ci ont eu lieu.

Plus d’effectifs et de policières qu’ailleurs

Alors que le taux de policiers par habitant diminue à Toronto (-2,7%), Vancouver, Calgary et Ottawa, Montréal s’inscrit avec Québec et Edmonton dans les villes canadiennes allant à contre-courant de cette baisse. Le taux de policiers a ainsi augmenté de 1,7% à Montréal, et diminué globalement de 1% à travers le Canada. Ce taux n’avait pas aussi été élevé depuis 2018, mais reste plus bas qu’en 2009, lorsqu’il a atteint son sommet au 21e siècle.

La métropole québécoise a d’ailleurs le taux de policiers le plus élevé des grandes villes canadiennes. On y compte 212,3 policiers pour 100 000 habitants. C’est davantage qu’à Vancouver (187,2), Edmonton (186,1), Toronto (164,8), Québec (159,4), Calgary (152,8) et Ottawa (133,2). Les policiers canadiens sont, en moyenne, 181 pour 100 000 citoyens.

Concernant le personnel policier – total du personnel civil et des agents de police -, le SPVM emploie 40,7% de femmes en 2022, contre 39,5% en 2019. C’est également plus qu’à Toronto, où les femmes représentent seulement 29% du personnel.

Les policiers racisés sont, à l’échelle canadienne, aussi nombreux qu’en 2021, représentant 8% des effectifs. C’est moins que dans la population générale, où les personnes racisées comptent pour 26,5% des Canadiens.

Les recrues racisées sont plus nombreuses qu’en 2021, formant 14% de l’effectif en 2022, contre 11% l’année précédente. Pour Montréal, des statistiques locales ne sont pas disponibles concernant le nombre de policiers racisés.