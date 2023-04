Un incendie majeur laisse des citoyens de Dorval sans abri

Plus d’une centaine de pompiers ont dû être déployés pour maîtriser un incendie majeur qui s’est déclenché vers 15h15 vendredi dans un bâtiment résidentiel de 40 logements à Dorval. Le drame a laissé de nombreux citoyens sans abri.

Situé sur le boulevard Galland, entre le boulevard Bouchard et l’avenue Marian, l’immeuble de trois étages était en rénovation pour les balcons, portes et fenêtres au moment de l’incendie. Une dame et son enfant ayant des problèmes de mobilité ont dû être évacués par les agents du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Un homme a eu des brûlures au visage et aux mains en plus d’avoir inhalé de la fumée. Il a été transporté par Urgences-santé à l’hôpital accompagné d’une dame du même logement qui a inhalé, elle aussi, de la fumée. Nous ne connaissons actuellement pas leur état de santé. Un pompier s’étant blessé à la main durant l’opération a aussi été pris en charge par Urgences-santé.

Le feu de quatrième alerte (le niveau maximal du SIM étant de cinq) a laissé de nombreux citoyens sans logement. Le maire de Dorval, Marc Doret, assure que les résidents dans le besoin ont été accueillis dans un refuge de la Croix-Rouge dès vendredi soir.

Le SIM mène encore son enquête quant aux causes de l’incendie. Il serait «périlleux et inutile de spéculer sur le sujet» avant la sortie du rapport des pompiers, prévient le maire.