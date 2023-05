Le propriétaire de la résidence Mont-Carmel cherche à vendre

Le controversé propriétaire de la résidence privée pour aînés (RPA) Mont-Carmel, Henry Zavriyev, affirme être ouvert à vendre l’immeuble qu’il a payé 40 M$ en décembre 2021. La nouvelle a été rapportée par Radio-Canada.

En entrevue avec le diffuseur public, M. Zavriyev a laissé entendre qu’il souhaiterait vendre son immeuble au gouvernement ou à des «groupes sociaux et à but non lucratif», mais qu’aucun acheteur potentiel ne s’était manifesté.

Depuis l’acquisition de la RPA Mont-Carmel par Henry Zavriyev, les résidents dénoncent des coupures de service, une réduction du personnel et l’arrivée de locataires plus jeunes, ce qui irait à l’encontre des obligations du bail. Des désagréments qui serviraient à évincer les occupants de l’immeuble selon ces résidents, qui ont intenté une poursuite en dommages-intérêts à l’encontre de M. Zavriyev en janvier dernier. Il s’agit de la troisième poursuite intentée par les résidents dans le contexte de leur combat pour conserver leur RPA.

Soutenu par une page de sociofinancement qui a permis d’amasser plus de 130 000 $, le combat légal des résidents contre la rénoviction a été très médiatisé. En plus d’un documentaire sur Crave, la cause a été mise de l’avant à l’émission Tout le monde en parle, le 23 avril dernier, par deux représentantes du groupe de résidents.

À cet effet, Zavriyev aurait affirmé à Radio-Canada que les représentantes «aiment être sous les projecteurs», alors que de son côté, il veut «juste une solution». Une de ces représentantes, Marie-Paule Lebel, croit que l’ouverture au dialogue de Henry Zavriyev n’est qu’une façade, alors qu’il ne se montrerait pas ouvert à leurs demandes.

Les deux parties se retrouveront devant les tribunaux demain, puis à nouveau le 17 mai, cette fois-ci concernant les outrages au tribunal en lien avec le non-respect de la vocation de RPA de la résidence.