Le Cirque du Soleil donne 1 milliard de dollars à l’École nationale de cirque

Le Cirque du Soleil a fait un don d’un milliard de dollars à l’École nationale de cirque. Il s’agit du plus grand don jamais reçu par l’école, fondée il y a plus de 40 ans.

L’annonce a été faite à l’occasion de la 29e soirée-bénéfice du Cirque du Soleil, le 8 juin dernier, à la Tohu. «Nous avons la conviction que cette contribution servira de levier pour le recrutement de nouveaux étudiants, la recherche et l’innovation dans le domaine des arts du cirque, en plus de veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire vivante de cet art», a exprimé le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre.

L’École nationale de cirque a profité de l’événement pour lancer une campagne de financement visant à amasser six millions de dollars en cinq ans. Les fonds serviront à la poursuite des activités de l’école et à la mise sur pied d’un nouveau programme d’initiation aux arts du cirque en milieu scolaire au Québec et au Canada.

La campagne sera elle-même présidée par M. Lefebvre, qui sera accompagné de divers groupes de banques et d’industries du Québec.