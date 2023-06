Bain Morgan: une réfection sans accessibilité universelle

Malgré plusieurs scénarios envisagés qui démontraient la faisabilité technique d’inclure des infrastructures d’accessibilité universelle aux travaux de réfection du Bain Morgan, le projet adopté par le conseil d’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mercredi, dernier se limitera à la réfection du bâtiment.

Même s’il était d’accord avec la nécessité de faire des travaux sur le Bain Morgan, le conseiller de Ville du district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, qui a voté contre le projet, voyait dans le projet de réfection une bonne occasion d’aligner le bâtiment avec la vision d’accessibilité de la ville. «On s’est opposé au projet présenté hier par l’administration de Projet Montréal parce que, dans le projet retenu, il n’y avait rien pour faciliter l’accessibilité universelle du projet», partage M. Julien Hénault-Ratelle. Pourtant, «au dernier conseil de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, une politique a été adoptée qui demande à chacun des arrondissements, dans le cadre de réfection ou de rénovation de tenir compte de l’accessibilité universelle», rappelle-t-il.

Une bonne partie de la population qui a des limitations fonctionnelles ne pourra donc pas profiter de la piscine ni se rendre aux bureaux des deux organismes, L’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YAM), situés dans le bâtiment. «Il est encore très fréquent de voir des travaux effectués sans tenir compte des principes de l’accessibilité universelle», soulève la directrice générale de l’organisme AlterGo, Elsa Lavigne.

Le fait que le Bain Morgan abrite une piscine et un club aquatique aurait fait des réfections une occasion en or de faire avancer l’inclusion sociale des personnes à limitations fonctionnelles. «Les sports, les loisirs et la culture sont des façons pour les personnes de se réaliser. Ce sont des lieux dans lesquels la mixité sociale est plus importante et où l’inclusion des personnes qui ont des limitations fonctionnelles peut être plus importante», partage Mme Lavigne.

Le cabinet du maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, n’avait pas répondu aux questions de Métro au moment d’écrire ces lignes.

Le Bain Morgan est un bâtiment situé au 1875 avenue Morgan qui a été construit en 1914 et 1915. Il fait désormais partie du site patrimonial de l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Les travaux de réfection impliquent une mise en lumière de la façade principale, afin de mettre en valeur le bâtiment.