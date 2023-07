Six chambres climatisées sur dix en CHSLD à Montréal

Ce sont 2690 résidents montréalais en CHSLD (37,8%) qui ne disposent pas d’une climatisation dans leur chambre, selon des données obtenues par l’Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic (AQRP), en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

Les chiffres sont inégaux à travers le Québec, selon les différents centres régionaux de santé, mais également au sein de l’île de Montréal. Si les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Ouest présentent tous des taux de climatiseurs dans les chambres de 100%, ce n’est le cas pour aucun des CIUSSS de la métropole.

Montréal, dans la moyenne

Alors que les trois quarts des résidents des CHSLD des CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île (75,14%) et de l’Est-de-l’Île (78,11%) ont l’air climatisé, ce n’est environ qu’un résident sur cinq qui a ce luxe dans les CIUSSS du Centre-Ouest (18,54%) Il s’agit d’ailleurs du centre de santé avec les plus bas taux de climatiseurs.

À travers le Québec, ce sont 63,9% des chambres en CHSLD qui ont un climatiseur. Montréal en a donc un peu moins, mais elle est aussi la ville avec l’été le plus chaud au Québec. En effet, il fait en moyenne 2,7°C plus chaud en juillet à Montréal qu’à Saguenay et 1,85°C de plus qu’à Québec.

Concernant le CIUSSS du Nord-de-l’Île, aucune communication n’a été faite à l’AQRP concernant le nombre de chambres climatisées dans ses CHSLD. Or, le CIUSSS a envoyé à l’organisme une autre information: sur 1526 résidents en CHSLD, 616 ont fait une demande pour obtenir un climatiseur dans leur chambre. Encore une fois, le nombre de ces demandes ayant été rejetées n’a pas été donné.

Les arrondissements qui sont considérés comme les plus vulnérables aux îlots de chaleur par la santé publique sont Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La-Petite-Patrie et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ces deux derniers sont desservis par le CIUSSS de l’Est, qui présente un haut nombre de chambres climatisées en CHSLD. Par contre, Côte-des-Neiges est aussi un quartier très vulnérable face aux canicules, mais est lui situé en plein cœur du CIUSSS du Centre-Ouest, dont les CHSLD n’ont que peu de climatiseurs.

Une hausse des climatiseurs au Québec

Si le nombre de chambres de CHSLD climatisées est en deçà de la moyenne québécoise, il faut noter que le nombre de climatiseurs dans les CHSLD a explosé à travers la province ces dernières années. En juste une année, le nombre de chambres climatisées a augmenté de deux points de pourcentage dans les CHSLD québécois.

C’est par contre un ralentissement de l’effort de déploiement de climatisations dans les chambres. En effet, entre 2019 et 2021, leur nombre avait augmenté de 19 points de pourcentage puis de 14 points de pourcentage entre 2021 et 2022. En 2013, ce n’était ainsi que 8% des chambres en CHSLD qui avait un système d’air conditionné.

De plus, 98% des CHSLD québécois ont au moins une salle climatisée, dont 100% des CHSLD montréalais. Ce chiffre était de 82% en 2013. Précisons que les canicules sont de plus en plus nombreuses et peuvent causer des soucis de santé aux populations plus vulnérables, dont les personnes âgées. En 2018, une canicule a tué 66 Montréalais et, en 2010, une vague de chaleur en a tué 106.