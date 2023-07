Entraves de nuits dans le secteur de l’aéroport

Certains accès à l’autoroute 520, dans le secteur de l’échangeur Dorval et de l’aéroport Montréal-Trudeau, seront complètement fermés de nuit, du 19 au 21 juillet. Les déplacements pour se rendre à l’aéroport pendant cette période doivent donc être prévus en conséquence de ces entraves, prévient le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ).

La bretelle menant de l’aéroport à l’autoroute 520 en direction ouest sera fermée du 19 juillet à 23h jusqu’au 20 juillet à 4h. Le MTQ invite les usagers de la route à emprunter un détour balisé par l’autoroute 20 en direction est, la 55e Avenue et l’autoroute 20 en direction ouest.

Quant à la bretelle menant de l’autoroute 520 à l’aéroport, elle fermera une heure plus tôt, soit à 22h le 19 juillet, pour rouvrir le lendemain à 4h. Un détour est balisé par les avenues Michel-Jasmin et Marshall et le boulevard McMillan.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, de 21h à 4h, ce sera la bretelle menant de l’avenue Michel-Jasmin à l’autoroute 520 en direction est qui sera fermée. L’avenue Michel-Jasmin pourra être empruntée en guise de détour. Ce sera au tour de la bretelle menant de l’aéroport à l’autoroute 520 en direction est de fermer entre 23h et 4h cette nuit-là.

Les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé par l’autoroute 20 en direction est, la sortie 60 vers Laval, l’autoroute 13 en direction nord et la sortie 3-E vers l’autoroute 520.

Ces entraves pourraient changer en fonction des prévisions météorologiques. Il est suggéré de consulter le quebec511.info.