1,5 M$ pour les sites de consommation supervisée à Montréal

Le gouvernement ajoute près d’1,5 M$ de financement pour les services de consommation supervisée et de vérification de drogues à Montréal. Les quatre organismes communautaires Cactus Montréal, Spectre de Rue, Dopamine et L’Anonyme sont les plus gros bénéficiaires de cette somme. Ils recevront chacun environ 300 000$.

De plus, 252 000$ seront alloués à la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSPM) pour le développement de nouveaux services de consommation supervisée et de vérification de drogues à Montréal. L’affectation des ressources se fera en fonction des besoins identifiés par la DRSPM.

L’annonce a été faite par le ministre Lionel Carmant lors de la visite de l’organisme à but non lucratif Spectre de rue, en compagnie de Josefina Blanco, conseillère municipale et responsable du dossier de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce nouveau financement s’ajoute aux 2,2 M$ déjà accordés par le gouvernement du Québec aux organismes mentionnés. Il s’agit d’une augmentation de 55% de leur financement.

Plus d’informations à venir.