Trump exhorte à la ratification de l’accord avec le Canada et le Mexique

WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a profité du discours sur l’état de l’Union, mardi soir, pour exhorter les membres du Congrès à approuver le nouvel accord de libre-échange trilatéral entre le Canada, les États-Unis et le Mexique.

M. Trump a vanté les mérites du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEM) et a qualifié l’entente précédente, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de gaffe historique.

Il a dit avoir rencontré des hommes et des femmes dans les États industriels du Michigan, de l’Ohio et de la Pennsylvanie, dont les moyens de subsistance avaient été détruits par le pacte commercial trilatéral de 1994, et qui avaient pendant des années entendu des promesses d’un nouvel accord modernisé jamais respectées.

Il a affirmé que l’ACEM allait rétablir les emplois manufacturiers aux États-Unis, développer le secteur agricole du pays, protéger la propriété intellectuelle américaine et produire davantage d’automobiles construites aux États-Unis.

La question demeure à savoir si le Congrès ratifiera le nouvel accord commercial.

Les démocrates, qui ont remporté le contrôle de la Chambre des représentants lors des récentes élections de mi-mandat, ont exprimé des réserves à propos de l’accord — en particulier de ce qu’ils disent être un manque d’outils d’application pour les dispositions de l’accord relatives à la protection du travail et de l’environnement.

M. Trump, qui, pour l’essentiel, s’est en tenu à ses remarques préparées tout au long de son discours de plus d’une heure, a réitéré ses critiques de longue date selon lesquelles l’ALENA serait une «catastrophe» et une «gaffe historique».

«J’ai rencontré des hommes et des femmes du Michigan, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, de l’Indiana, du New Hampshire et de nombreux autres États dont les rêves ont été brisés par la signature de l’ALENA. Pendant des années, les politiciens leur avaient promis de renégocier un meilleur accord, et on n’avait jamais essayé jusqu’à présent», a-t-il déclaré.

«Notre nouvel accord (…) remplacera l’ALENA et livrera les fruits pour les travailleurs américains comme ce ne fut pas le cas depuis longtemps. J’espère que vous pourrez donner force de loi à cet accord afin que nous puissions rétablir nos emplois manufacturiers en nombre encore plus grand, faire croître l’agriculture américaine, protéger la propriété intellectuelle et garantir que plus de voitures portent fièrement ces mots « Fabriquée aux États-Unis »».

