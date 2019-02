Une tempête hivernale déferlera à compter de mardi

MONTRÉAL — Une tempête hivernale déferlera sur presque toutes les régions du Québec, à compter de mardi soir, et pourrait laisser sur son passage jusqu’à 40 centimètres de neige dans certains secteurs.

Des déplacements difficiles sont prévus dans la journée de mercredi, surtout avec les forts vents qui pourraient créer de la poudrerie et ainsi réduire la visibilité sur les routes.

Les régions de Gatineau et de Montréal seront les premières à voir s’accumuler plusieurs centimètres de neige, a indiqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

«Mercredi matin, les déplacements seront vraiment très compliqués. On aura reçu dans la région de Montréal environ 25 centimètres de neige, dans la région de Gatineau peut-être un peu plus une vingtaine», a-t-il poursuivi.

«On conseille aux gens de prendre la route le moins possible. Si on peut travailler de la maison, ou si on peut reporter les déplacements, c’est peut-être la meilleure journée de l’hiver pour le faire.»

De mardi à mercredi, les régions de la vallée du Saint-Laurent, celles situées entre Montréal et Montmagny, ainsi que l’Outaouais et le Témiscamingue pourraient recevoir jusqu’à 40 centimètres de neige. La région de Charlevoix pourrait même voir s’accumuler jusqu’à 50 centimètres de neige.

Dans la région de Québec, les précipitations seront moins importantes pendant la nuit de mardi, mais elles s’intensifieront mercredi, pendant l’heure de pointe.

«Peu importe où on se dirige au Québec, ce sera (compliqué). C’est une journée à éviter. Si on peut, on reste à la maison», a résumé M. Legault.

Dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, 15 à 30 centimètres de neige pourraient s’abattre.

Certaines régions pourraient être relativement épargnées, dont l’Abitibi et le Lac Saint-Jean.

Dans la grande région de Montréal, la tempête pourrait commencer à faiblir pendant la journée de mercredi. Plus à l’est, la tempête deviendra moins intense plus tard en journée mercredi, et dans la nuit de jeudi.

Le système devrait aussi toucher les provinces de l’Atlantique, qui pourraient recevoir un mélange de précipitations.

«La journée de mercredi, on aura probablement des mélanges, soit avec pluie verglaçante ou de la pluie, selon la province», a indiqué M. Legault.

La Presse canadienne