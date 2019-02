Cinq choses à savoir sur Gerald Butts, l’ancien conseiller de Justin Trudeau

OTTAWA — Gerald Butts a démissionné lundi de son poste de conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau dans la foulée d’allégations selon lesquelles l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould aurait subi des pressions de la part du bureau du premier ministre pour conclure un «accord de poursuite suspendue» (APS) avec SNC-Lavalin afin de permettre à l’entreprise québécoise d’éviter un procès.

Voici cinq choses à savoir sur lui, et sur son ancien rôle:

De bons amis

Gerald Butts et Justin Trudeau n’étaient pas juste des collègues, ce sont de très bons amis. Ils se sont rencontrés à l’Université McGill au début des années 1990 et ils étaient si proches que M. Butts a aidé à rédiger le célèbre éloge funèbre qu’a livré Justin Trudeau aux funérailles de son père, Pierre Elliott Trudeau, en 2000. Ce discours de M. Trudeau, qui était alors enseignant en Colombie-Britannique, a laissé présager qu’il allait suivre les traces de son père en politique. Dans son livre «Terrain d’entente», M. Trudeau a écrit que lorsqu’il a commencé à songer à se présenter dans la course à la direction du Parti libéral du Canada en 2012, c’est Gerald Butts qu’il a contacté en premier pour obtenir des conseils. M. Butts a joué un rôle important dans la campagne à la direction de M. Trudeau et dans la victoire des libéraux aux élections fédérales de 2015. Justin Trudeau a décrit M. Butts et Katie Telford, sa chef de cabinet, comme le «coeur de son cercle restreint».

Issus de milieux différents

Gerald Butts et Justin Trudeau sont tous deux nés en 1971, mais ils ont grandi dans des milieux très différents. M. Trudeau était le fils d’un premier ministre, avait des gardiens de sécurité avec lui et serrait les mains de dirigeants étrangers. M. Butts, originaire de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, est né d’un père mineur de charbon et d’une mère infirmière. Il avait au moins un lien avec le Parti libéral: sa tante, Peggy Butts, était une religieuse et une militante qui a été nommée au Sénat par l’ancien premier ministre Jean Chrétien en 1997 — ce serait elle qui aurait eu la plus grande influence sur M. Butts.

Conseiller libéral

La campagne victorieuse des libéraux en 2015 n’a pas été la première de Gerald Butts. Il a fait son incursion en politique avec les libéraux de l’Ontario, alors qu’il conseillait l’ancien chef Dalton McGuinty. C’est l’un des architectes de la plateforme libérale de 2003 qui a propulsé M. McGuinty au pouvoir. M. Butts est resté conseiller principal du premier ministre ontarien pendant cinq ans.

Les priorités de Dalton McGuinty étaient similaires à celles de Justin Trudeau: l’élimination graduelle du charbon, l’élargissement des énergies renouvelables et l’augmentation des dépenses dans les programmes sociaux.

Premier ministre Butts

Gerald Butts a été l’un des rares conseillers politiques à ne pas demeurer dans l’ombre. Il ne se gênait pas pour aller parler aux journalistes — en fait, il semblait y prendre plaisir — mais toujours pour fournir «du contexte». Il était cependant toujours et constamment présent sur les réseaux sociaux: il a utilisé Twitter pour promouvoir les politiques gouvernementales et pour défier les détracteurs du gouvernement. Il s’est même prêté à des débats enflammés avec des dirigeants de partis et des premiers ministres provinciaux.

Il était aussi très visible à l’époque de M. McGuinty. En 2003, les progressistes-conservateurs avaient diffusé un communiqué pour l’attaquer, le décrivant comme un «doreur d’images anonyme, non élu, en coulisses», qui était «le vrai chef du Parti libéral de l’Ontario».

Sa visibilité et son influence auprès du bureau de Justin Trudeau n’étaient pas toujours appréciées de la part des députés libéraux, dont certains l’appelaient «PM Butts» («premier ministre Butts»).

Une passion pour l’environnement

L’influence de Gerald Butts se ressent dans chaque politique gouvernementale et Justin Trudeau n’a jamais pris de décision politique sans en avoir parlé d’abord avec lui et avec Mme Telford. Mais c’est l’environnement qui passionnait le plus Gerald Butts. Les politiques environnementales étaient le maillon central du gouvernement McGuinty pendant qu’il conseillait le premier ministre ontarien, et c’est un thème qu’il a repris avec les libéraux de Justin Trudeau. Entre ces deux emplois, Gerald Butts a été président et chef de la direction du World Wildlife Fund (WWF) au Canada, un poste qu’il a occupé jusqu’à ce que M. Trudeau se lance dans la course à la direction libérale.

Dans sa lettre de démission, M. Butts a même fait référence au changement climatique. «Nos enfants et nos petits-enfants nous jugeront sur un enjeu de première importance. Cet enjeu, c’est le changement climatique. J’ose espérer que notre réponse sera collective, non partisane et urgente, comme la science implore. J’espère que ça arrivera bientôt», a-t-il déclaré.