Les centres de tri du Québec ont la capacité de recycler 100% du verre, dit un rapport

MONTRÉAL — Les centres de tri du Québec ont la capacité de recycler 100% du verre de la collecte sélective, fait valoir un rapport dévoilé par Éco Entreprises Québec (ÉEQ).

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés.

Après des investissements de 12,2 millions $ et deux ans de projets pilotes, l’organisme rend public mardi le bilan de son plan «Verre l’innovation».

Selon ses conclusions, les centres de tri québécois peuvent traiter le verre et atteindre un taux de pureté de plus de 97 pour cent, ce qui permet une utilisation diversifiée, dit-il.

Pour obtenir ces résultats, il faudra toutefois investir 50 millions $ pour la modernisation des centres de tri et le développement des débouchés.

La question du verre pose des défis particuliers, note l’organisme.

Seules les bouteilles de bière qui sont consignées peuvent être réutilisées dans la production locale.

Les autres contenants de verre, comme les bouteilles de vin, les pots de confitures et de sauce à spaghetti, ne peuvent être réutilisés que de façon marginale dans leur forme originale, est-il souligné.

Toutefois, s’il est traité adéquatement, le verre constitue une matière première dont les marchés sont de plus en plus diversifiés, tels que de nouvelles bouteilles, des abrasifs ou des ajouts cimentaires à haute valeur ajoutée, soutient Éco Entreprises Québec.

Les 50 millions $ d’investissements seraient répartis comme suit: 23 millions $ pour doter tous les centres de tri du Québec — selon cinq modèles — d’équipements de tri et de traitement du verre, 20 millions $ dans un horizon de 24 à 30 mois afin de permettre aux conditionneurs d’acquérir les équipements technologiques adaptés et 7 millions $ sont prévus pour les campagnes de sensibilisation et les mesures de suivis de performance.

Au Québec, les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages et des imprimés sont responsables de financer les services municipaux de collecte sélective. ÉEQ est l’organisme privé à but non lucratif qui représente ces entreprises et qui perçoit, annuellement, les sommes nécessaires pour compenser les coûts de la collecte sélective.