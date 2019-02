Fraude de Triglobal: un avocat devra rembourser les millions de pertes, tranche la Cour suprême

MONTRÉAL — Dans le scandale de Triglobal, un avocat qui avait recommandé à ses clients d’investir leur argent auprès d’un professionnel de cette firme auquel il disait avoir confiance — mais qui a ensuite commis une fraude massive de type Ponzi — devra rembourser les millions de pertes subies par eux, vient de trancher la Cour suprême du Canada.

Il s’agit de l’une des plus grandes fraudes d’investissement au Québec, qui remonte à plus de 10 ans.

Dans une décision rendue jeudi 8-1, le plus haut tribunal du pays confirme qu’un avocat peut être tenu responsable pour avoir recommandé un professionnel, lorsqu’il a continué à rassurer ses clients pendant des années et qu’il a recommandé des placements qui ne correspondaient pas à leurs besoins exprimés. Il s’agissait ici plus que d’un simple aiguillage vers un professionnel, écrit la Cour.

Les clients en question, Judith Matte-Thompson et son entreprise, ont perdu des millions après que le représentant de Triglobal Capital Management, Thémistoklis Papadopoulos, et son associé, Mario Bright, eurent disparu en 2007 avec son argent ainsi que celui de nombreux autres investisseurs.

Elle a poursuivi MM. Papadopoulos et Bright ainsi que Me Kenneth Salomon et son cabinet, alléguant que l’avocat a manqué à son devoir de conseil et de loyauté.

En 2014, le tribunal de première instance a condamné les fraudeurs, mais rejeté l’action contre l’avocat et son cabinet.

Ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel en février 2017. Le tribunal a alors condamné solidairement Me Salomon et son cabinet à payer une somme de près de 7 millions $ en dommages-intérêts compensatoires à Judith Matte-Thompson et à son entreprise.

La Cour d’appel avait alors souligné que l’avocat «a manqué à de multiples reprises à son devoir de conseil et de loyauté» et que les pertes subies avaient «un lien immédiat et direct avec les fautes de Me Salomon».