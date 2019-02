La garderie n’aurait aucun impact sur le développement cognitif et langagier, tranche l’ISQ

MONTRÉAL — La fréquentation d’un service de garde avant d’entrer à la maternelle n’aurait aucun impact sur le développement cognitif et langagier des enfants, d’après une analyse de l’Institut de la statistique du Québec.

Selon l’«Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017», publiée jeudi, la fréquentation ou non d’un service de garde n’aurait aucun impact significatif sur le développement cognitif et langagier, de même que sur la santé physique et le bien-être des enfants.

Les chiffres indiquent que les enfants qui ont été gardés sont tout de même moins susceptibles d’être vulnérables dans le domaine des «habiletés de communication et connaissances générales».

Ces mêmes enfants sont toutefois plus susceptibles d’être considérés vulnérables en matière de «compétences sociales» et de «maturité affective» que ceux qui restent à la maison.

Des variables précises sont cependant très importantes à considérer dans le cas des enfants qui sont confiés à un service de garde. La précocité, la fréquence et la stabilité du milieu peuvent influencer le risque de vulnérabilité des tout-petits.

D’après l’enquête statistique, plus un enfant commence à se faire garder tôt et plus ce milieu est stable, moins il risque d’être considéré vulnérable en toute matière. En contrepartie, si un enfant est gardé durant 45 heures et plus chaque semaine, son risque de vulnérabilité augmente.

L’environnement familial d’abord

L’Institut de la statistique met en garde que ce sont d’abord et avant tout les caractéristiques démographiques et socioéconomiques qui ont un plus grave impact sur le risque de vulnérabilité des enfants. Par ailleurs, les enfants qui ont bénéficié régulièrement de services de garde avant leur entrée à la maternelle sont plus susceptibles de vivre dans une famille bien nantie et d’avoir des parents scolarisés.

«C’est beaucoup dans le milieu familial que ça se passe, renchérit en entrevue Amélie Lavoie, professionnelle de recherche à l’Institut de la statistique du Québec. Les caractéristiques des enfants, des familles, les pratiques parentales, c’est assez constant dans toutes les études».

Pour Mme Lavoie, les résultats de l’enquête devraient servir de réflexion pour améliorer les services aux enfants, mais aussi les mesures offertes pour la conciliation travail-famille, alors qu’il est clair que le temps prolongé passé en milieu de garde peut être néfaste.

Elle ajoute aussi que les enfants gardés en installation sont plus susceptibles d’être vulnérables sur le plan socioaffectif que ceux gardés en milieu familial.

————-

Quelques données en vrac

92% des enfants fréquentent un service de garde avant d’entrer à la maternelle

38% des enfants qui n’ont pas été gardés sont considérés vulnérables dans au moins un domaine de développement

27% des enfants qui ont été gardés sont considérés vulnérables dans au moins un domaine de développement

12% des enfants sont gardés pour la première fois à partir de l’âge de trois ans

11% sont gardés plus de 45 heures par semaine en moyenne

22% ont changé trois fois ou plus de milieu de garde avant leur entrée à la maternelle

(Source: Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2017)

Ugo Giguère, La Presse canadienne